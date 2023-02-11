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Потерял ноги, глаз и две недели пробыл в коме: украинцев призвали помочь воину с позывным "Ворон". Фото

Екатерина Белоброва
Общество
1 минута
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Потерял ноги, глаз и две недели пробыл в коме: украинцев призвали помочь воину с позывным 'Ворон'. Фото

Семья минометчика 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Райляна с позывным "Ворон" объявила сбор средств на его лечение и реабилитацию.  Молодой украинец попал под жестокий обстрел оккупантов на передовой, получил тяжелые ранения и был срочно госпитализирован.  

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Как рассказала его сестра Катерина Тимченко у себя в Instagram, боец находился две недели в коме, придя в сознание нуждается в сложных операциях, дорогостоящем лечении и реабилитации.

В боях за Украину Сергей утратил один глаз, обе ноги, получил открытый перелом бедра и множественные осколочные раны лица. Семья не отходит от него, постоянно поддерживая в больничной палате, но финансовые возможности родных героя не безграничны.

Потерял ноги, глаз и две недели пробыл в коме: украинцев призвали помочь воину с позывным ''Ворон''. Фото
Потерял ноги, глаз и две недели пробыл в коме: украинцев призвали помочь воину с позывным ''Ворон''. Фото

Именно поэтому они обращаются к волонтерам и всем неравнодушным людям, благодарным за мужество "Ворона", его верность долгу и патриотизм.  Отправить любую сумму пожертвования для помощи нашему защитнику на восстановление можно на следующие реквизиты:

PayPal: [email protected]  (аккаунт Катерины Тимченко)

Карта Моно:  https://send.monobank.ua/jar/9TP317Z2k8

Потерял ноги, глаз и две недели пробыл в коме: украинцев призвали помочь воину с позывным ''Ворон''. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев вручил награды украинским воинам, которые получили ранения в боях за Украину и сейчас проходят лечение. Среди награжденных – защитник Мариуполя Богдан Крылов, проведший в российском плену 8 месяцев и вернувшийся домой во время обмена 1 декабря 2022 года.

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