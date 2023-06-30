На фронте продолжаются очень кровопролитные бои.

Видео дня

К сожалению, у нас много потерь и тяжелораненых.

Работает враждебная арта, подразделения теряют не только людей, теряют технику и необходимые устройства.

Сейчас ну очень много запросов о помощи.

Очень прошу реагировать и помогать!

Из срочного. Надо выкупить

Дрон Мавик 3 комбо – 110 тыс. грн

10 раций Моторолла с подзарядным – 262 тыс. грн

Три тепловизора – 124 тыс. грн

Зарядные станции – 66 тыс. грн

Еще просят дальномеры, планшеты

Посылки на фронт отправляем почти каждый день. Рации, станции, тепловизоры, дроны, это основное

Люди, каждую минуту наши бойцы отдают жизнь за каждого из нас. Прошу, помогайте, кто как может!!

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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