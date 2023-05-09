Потепление пока не ожидается: синоптики дали прогноз погоды на среду, 10 мая

10 мая, в среду, в Украине ожидается облачная погода с небольшими прояснениями, потепления не предвидится. В течение дня возможны кратковременные дожди в восточных и юго-восточных областях, а также в Одесской области.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. На остальной территории страны осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит +1...+6 градусов, однако в западных областях, а именно в Житомирской и Винницкой, ожидаются сильные заморозки воздуха 0...+5 градусов. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях возможны заморозки на поверхности грунта от 0...+5 градусов. Завтра днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, а в Закарпатье можно ожидать температуру воздуха в пределах +15...+20 градусов.

Завтра на Киевщине ожидается облачная погода с прояснениями, но без значительных осадков. Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве температура ночью составит +3...+5 градусов, а днем поднимется до +12...+14 градусов. В области ночью стоит ожидать +1..+6 градусов, а на поверхности грунта возможны заморозки от 0...+5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +10...+15 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 10-12 мая в Северной, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозу, опубликованному на сайте Meteoprog, лето-2023 в Украине ожидается теплым и в основном сухим. Кое-где будут идти небольшие дожди, температуры воздуха будут достигать на юге страны +32 градуса по Цельсию, и 29 градусов – на севере.

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