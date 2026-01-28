Потепление перед новыми морозами: синоптики дали 'обнадеживающий' прогноз на четверг

В четверг, 29 января, погода будет достаточно теплой, однако порадоваться этому не даст. Украину накроют туманы, мокрый снег с дождем и гололед. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, завтра весь день будет стоять пасмурная погода.

Страна будет находиться под влиянием теплого влажного воздуха, который будет поступать преимущественно со стороны Черного моря. Ночью и утром ожидается туман с видимостью 200 – 500 метров.

В северных и большинстве западных областей возможен гололед – намерзание льда на проводах и деревьях.

Почти по всей Украине, кроме крайнего юга и Закарпатья, на дорогах будет сохраняться сильная гололедица.

Атмосферные фронты принесут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Украину также ожидают температурные качели. В течение суток температура воздуха будет колебаться вокруг нуля.

Только на юге страны будет теплее: ночью от +1 до +6 градусов, днем – от +5 до +10 градусов.

Из-за опасных метеорологических явлений синоптики объявили первый уровень опасности (желтый). Погодные условия могут вызвать сбои в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также осложнения движения транспорта.

В Киеве и области 29 января ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом и дождем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В течение суток температура на Киевщине будет держаться в пределах -2...+3°. В столице температура воздуха будет колебаться около нуля.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области.

Столицу и область окутает туман – видимость 200-500 м, а дороги превратятся в настоящий каток.

Такие погодные условия могут привести к осложнению в работе транспорта и коммунальных служб, поэтому будьте максимально бдительными.

Как сообщал OBOZ.UA, после нескольких дней оттепели большую часть Украины снова накроют сильные морозы. Уже в первых числах февраля температура воздуха во многих регионах может опуститься до 25 градусов мороза.

