Потепление до +27 и кратковременные дожди на западе: синоптики дали прогноз погоды на понедельник.

На понедельник, 5 июня, синоптики прогнозируют значительное потепление на всей территории Украины. При этом во многих регионах ожидаются дожди.

Видео дня

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре. Местами могут наблюдаться грозы.

Специалисты заявляют, что в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве регионов вероятен кратковременный дождь. В Карпатах и Закарпатье – осадков не прогнозируется.

Что касается температуры, то ночью в среднем будет сохраняться темперура воздуха +6...+11 градусов, а днем – +20...+25. В Закарпатье будет теплее – столбик градусника поднимется до 27 градусов.

4 июня в столице не ожидается осадков, но будет облачно. Температура воздуха будет +7...+9 градусов ночью и +18...+20 днем.

Напомним, в начале июня синоптики прогнозируют в Украине уменьшение интенсивности локальных кратковременных дождей. Сильной жары в первый месяц лета не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!