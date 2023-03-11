Пострадавшие от ракетного удара РФ в Запорожье получили гумпомощь от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь пострадавшим от ракетных обстрелов жилого дома в Запорожье, который произошел ночью 2 марта. Выдача продуктовых наборов прошла в "Зеленом центре Метинвест Запорожья".

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Обратившиеся за помощью с ужасом вспоминают момент взрыва и признаются, что эта поддержка очень ценна для них.

"Действительно, для нас сейчас это очень важно, спасибо Фонду Рината Ахметова за оказанную помощь", - поделилась жительница одного из домов, пострадавшего в результате вражеских обстрелов.

Кроме того, Фонд вышел на связь с теми, кто получил ранение разной степени тяжести в тот трагический день. Фонд Рината Ахметова предоставит им бесплатную помощь в лечении, реабилитации и психологической поддержке.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.