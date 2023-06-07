Жахливі кадри з Каховки та Херсону бачили всі.

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Тисячі українців потребують на допомогу!!

Прошу долучитися до збору коштів постраждалим від підриву рашистами Каховськоі ГЕС

Просять ліки, одяг, їжу, у людей не залишилося нічого.

І є дуже термінови потреби для ЗСУ.

На херсонський, запорізький напрямок потрібні нічні приціли, рації та зарядні станціі

Дуже прошу допомогти нашим захисникам!!!

Там зараз ну дуже важко, зв’язку майже немає.

Дві станціі - 44 тис. грн

Рації та зарядні, рахунок на -156 643 грн

Сьогодні викупила тепловізори - 116 553 т грн

Прошу, 5-20-100 грн, хто як може.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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