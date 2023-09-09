Пострадавшей в Днепре патрульной собрали более 1 млн. грн: стало известно, куда пойдут средства

Пострадавшей патрульной во время инцидента со стрельбой в Днепре собрали для помощи сумму в размере 1 миллион 125 тысяч гривен. В настоящее время сбор завершен, эти средства решили направить туда, где они наиболее необходимы – на помощь ВСУ.

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Так, собранную сумму перечислят в фонд "Вернись живым". Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Он выразил благодарность украинцам за такое удивительное проявление поддержки и единения и отметил, что эти финансовые ресурсы сейчас наиболее необходимы на передовой линии.

"Несомненно, что для Насти и Егора невероятно приятно ощущать такую вашу поддержку и консолидацию, как и для нас всех. Но также, бесспорно, что в условиях нуждающихся на фронте эти средства просто обязаны попасть туда.

Со своей стороны Вернись живым и Тарас Чмут вызвались направить это желание в самое нужное русло — на Победу. Средства от сбора пойдут именно туда! Спасибо вам за поддержку", – написал Белошицкий.

Напомним, что 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

Со временем сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

Позже появились кадры из бодикамеры напарницы застрелившего агрессивного водителя копа. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кировском районном суде Днепра избрали меру пресечения патрульному полицейскому, который смертельно ранил человека после задержания авто. Прокурор просил задержание без возможности внесения залога, однако суд поместил фигуранта под круглосуточный домашний арест.

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