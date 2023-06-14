Пострадала житница всего мира: в ООН предупредили о росте цен на продовольствие после подрыва Каховской ГЭС

Организация Объединенных Наций выразила серьезное беспокойство относительно подрыва дамбы на реке Днепр в Украине. Она предупредила, что такое событие окажет значительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, вызывая рост цен на продукты питания, а также может стать причиной проблем с питьевой водой для сотен тысяч людей.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Представители ООН отметили, что, вероятно, настанут огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая.

"Вся эта территория, которая спускается к Черному морю и Крыму, является житницей не только для Украины, но и всего мира", – сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

Он отметил, что до 700 тысяч человек зависят от водохранилища на реке Днепр для обеспечения доступа к питьевой воде. Он подчеркнул, что отсутствие доступа к чистой питьевой воде может привести к распространению заболеваний и поставить людей под угрозу, особенно детей, которые являются наиболее уязвимой группой.

"Почти неизбежно, что мы увидим огромные проблемы с уборкой и посевом следующего урожая. И потому то, что мы увидим, – это огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность – вот что произойдет", – добавил Гриффитс.

Гриффитс также отметил, что такой ущерб, нанесенный гражданской инфраструктуре, является нарушением международного гуманитарного права, включая положения Женевской конвенции.

"Это очевидно. Тот, кто это сделал, нарушил Женевскую конвенцию", – отметил Гриффитс.

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