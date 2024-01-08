Посол Британии искупался в Днепре на Крещение и призвал поддерживать Украину. Видео

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис на Крещение в Украине искупался в Днепре. Он поздравил украинцев с праздником и поддержал наши молитвы о мире, победе и свободе для нашего государства.

Видео дня

Видео крещенских купаний дипломат опубликовал на своей странице в соцсети Х (exTwitter). Он рассказал подписчикам, что именно на этом месте тысячи лет назад произошло крещение Руси.

"С Крещением!" – сказал Гаррис после того, как трижды погрузился в Днепр.

Напомним, на Крещение, которое в этом году Украина праздновала 6 января, киевлян призвали воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий из-за угрозы российских обстрелов. Однако люди пришли в городские водоемы и реки, чтобы нырнуть в ледяную воду.

В этом году количество граждан, решивших нырять в прорубь, значительно меньше, чем раньше. У мест купания можно наблюдать гораздо больше уток, чем желающих нырнуть в ледяную воду.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьянин в этом году Украина будет отмечать 12 января. А 30 января следует чтить память трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста.

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