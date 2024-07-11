Последняя возможность получить грант на обучение в Киевской школе экономики: заявки принимают до 12 июля включительно

Университет KSE заканчивает прием заявок на грантовую помощь, что покрывает полную стоимость обучения на бакалаврате* и частично проживание в колливинге. Направиться на конкурсный отбор, заполнив заявку и аппликационную форму, можно до 12 июля включительно. Кто может получить грант и что для этого нужно сделать?

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Киевская школа экономика предоставляет студентам возможность бесплатно учиться в университете благодаря грантовым возможностям, предоставляемым благотворительным фондом KSE Foundation благодаря поддержке украинского социально-ответственного бизнеса, международных благотворителей, а также вкладов сотен украинцев и иностранцев. Каждая из программ покрывает полную стоимость обучения и частично проживания в колливинге.

Для бакалавриата действуют три грантовых программы:

"Финансовая помощь" – могут получить защитники и защитницы, их дети и внутренне перемещенные лица;

"Академические гранты" – могут получить обладатели высоких баллов по НМТ 2022-2024 годов и ВНО 2021 года, победители ученических олимпиад, конкурсов, турниров;

"Come back home" – могут получить те, кто вынужденно уехал за границу после 24 февраля 2022 года и проживает за границей.

Подробный список требований к аппликантам можно просмотреть по ссылке.

Напомним, Киевская школа экономики готовит специалистов по восьми бакалаврским специальностям: "Бизнес-экономика", "Экономика и большие данные", "Прикладная математика", "Программная инженерия и бизнес-анализ", "Кибербезопасность", "Искусственный интеллект", "Психология " и "Право".

Как отправиться на грантовые программы:

Заполните заявку. Заполните аппликационную форму, которую получите на указанный e-mail; добавьте все необходимые документы и сертификаты. Ожидайте письмо-подтверждение со следующими шагами (мотивационное письмо и собеседование с грантовым комитетом).

Также до 15 августа включительно можно отправиться на гранты на магистерские программы университета.

Узнать больше и отправиться на гранты на бакалавриат и магистратуру можно по ссылке. При возникновении вопросов звоните по телефону +38 073 248 69 76.

*50% стоимости обучения покрывает благотворительный фонд KSE Foundation, остальные 50% можно покрыть путем работы в проектах Киевской школы экономики (200 часов в год).