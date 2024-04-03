Последний урок перед прилетом был о 'Contra spem spero' Леси Украинки. Учительница показала последствия ракетного удара по колледжу в Днепре и довела сеть до слез

Инфлюэнсер и учительница украинского языка, отечественной и зарубежной литературы Лиза, более известная под ником "Яблони цвет", показала областной спортивный колледж в Днепре, который 2 апреля повредила российская ракета. В результате атаки пострадали 18 человек, из которых 6 – дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Помимо работы в учебном заведении, блогер занимается популяризацией украинской культуры в Instagram. В новом посте она поделилась снимками разрушенного здания колледжа, где когда-то учились известные спортсмены, например Ярослава Магучих, Михаил Кохан, Анна Рыжикова и Денис Кесиль.

2 апреля Лиза выложила stories, где написала о трагедии: колледж, где она работает, и детский сад, который находится всего в 150 метрах от дома инфлюэнсера, обстреляли ракетами.

Утром 3 апреля филолог опубликовала фото и видео последствий: повсюду выбиты окна, а пол засыпало стеклом.

"Я не знаю, как так произошло, но дверную ручку просто вынесло отдельно от двери. Дверь раскурочило везде", – рассказала она.

По словам блогера, после оповещения о воздушной тревоге сотрудники направились в укрытие. "А здесь кровь детей, которые вчера порезанные бежали сюда после взрыва", – говорится в stories.

Еще неделю назад кабинет Лизы был празднично украшен, а сейчас цветные гирлянды грустно весят с потолка.

"Мой последний урок вчера перед прилетом был в 10 классе: Леся Украинка "Contra spem spero" (Без надежды надеюсь), очень символично, – написала филолог в сообщении. – Россияне уничтожают нас, как нацию. И я и дальше буду делать важную работу, воспитывая детей, несмотря ни на что. Буду дальше рассказывать им о диссидентах, борцах за украинскую независимость, политических заключенных, о Стусе, Симоненко, Курбасе, Светличном, Плюще и многих-многих других. Ибо знаете, что у них общего? Не то, что они пострадали от репрессий, а то, что они не сдались и не сломались".

В сети украинцы отреагировали на трагедию:

"Читаю и плачу. Это наш район, мы все в шоке. Мама с сыном прошли по улице мимо садика за полчаса до. На футбольном поле были дети. Слава Богу, что нет погибших".

"Как болит за каждый город. Держимся, Вы несете большую миссию обучая будущее поколение, и в дальнейшем воодушевления Вам и силы все это преодолеть!"

"Нет слов, очередной военный объект видимо. Держитесь, Лиза! Главное, что все живы".

"Больно на это смотреть".

"До слез…плачу".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как тренер рассказал о моменте удара РФ по Днепру: "Оказались с детьми в 10 метрах от взрыва".

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