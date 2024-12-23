'Последний прометей Донбасса': в День энергетика на корпусе разрушенного трансформатора презентовали уникальные кадры фильма о Кураховской ТЭС

Вчера, 22 декабря, в Киеве состоялся показ уникальных кадров документального фильма "Последний прометей Донбасса" режиссера Антона Штуки.

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По словам режиссера, работа над фильмом началась еще в начале 2024 года.

"Станция продолжала бороться и работать несмотря на непосредственную близость врага, существенные разрушения, отсутствие воды и тепла, под постоянными артиллерийскими ударами. Работали до последнего, помогая давать свет сотням тысяч украинцев. Но после критических разрушений от непрерывных атак она была вынуждена остановиться. Это стало не только драмой для украинского энергетики, но и человеческой. С усилением обстрелов и приближением фронта местным энергетикам пришлось покинуть рабочие места", – рассказал режиссер во время показа.

Но на этом, по словам Штуки, миссия энергетиков не остановилась. Они продолжили битву за свет на других украинских ТЭС, а оборудование Кураховской станции было демонтировано и перевезено для восстановления других украинских электростанций, которые продолжают терпеть новые массированные обстрелы.

Показ первых уникальных кадров фильма, которые режиссер назвал "неофициальным" трейлером, символически прошел в День энергетика. С помощью проекции видео транслировали на корпусе установки "Битва за свет" на Контрактовой площади в Киеве. с ТЭС ДТЭК, но дотла сгорел от атак нынешних врага.

По словам режиссера, украинцы смогут увидеть документальный фильм "Последний Прометей Донбасса" в 2025 году.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения против украинских энергетических объектов было применено более 2300 ракет и дронов, а в этом году россия совершила на ТЭС и подстанции 12 массированных атак.