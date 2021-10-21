Последний день тепла перед похолоданием: синоптики дали прогноз на 22 октября. Карта

Солнечная и теплая, хотя и ветреная погода ожидается в Украине в течение дня 22 октября. Столбики термометров в пятницу покажут +14 в ряде регионов, а местами максимально +20 градусов.

Однако в выходные в стране снова ожидается похолодание и даже осадки. Об этом свидетельствует прогноз специалистов Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

По данным синоптиков, ночная температура 22 октября будет держаться на уровне +7... +11 градусов, на востоке +5... +7.

Днем воздух прогреется до +18... +21 в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях, +14... +16 на западе (на Закарпатье +12... +14) и +15... +18 в других регионах.

Видео дня

Осадков в этот день не прогнозируют. Однако повлияет на синоптическую картину ветер – западного и юго-западного направлений, 7-12 м/с.

В ближайшие выходные температура воздуха в областях снова пойдет на спад, ночью она местами опустится до +2... +4, а днем +8... +10, хотя на востоке и юге будет теплее – до +11... +16.

На субботу и воскресенье обещают периодические дожди и такой же сильный ветер. В то же время синоптики предупреждают и о чрезвычайном уровне пожарный опасности – в восточных, большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Наталья Диденко утверждает, что эта волна потепления закончится уже 23 октября. По ее словам, потом в Украину придет похолодание, однако через неделю погода снова возьмет курс на осеннее тепло.