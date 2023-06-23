После удара по Чонгарскому мосту оккупанты построили понтонную переправу. Фото

Российские оккупанты уже выстроили понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту. Вооруженные силы Украины атаковали эту переправу утром 22 июня.

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Об этом свидетельствуют спутниковые фотографии Planet Labs. Их опубликовал проект Радио Свобода "Схемы".

"23 июня спутник Planet Labs зафиксировал новую понтонную переправу, возведенную под Чонгарским мостом – это произошло после его обстрела, о чем подконтрольные России власти оккупированных территорий Украины сообщили утром 22 июня", – говорится в сообщении.

То, что оккупанты свели переправу именно после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные, например, за 18 мая.

Напомним, что утром 22 июня "бавовна" накрыла автомобильный мост в районе села Чонгар на административной границе Херсонской области и Крыма. Российские пропагандисты сразу заявили, якобы удар нанесли ВСУ дальнобойными ракетами Storm Shadow, а еще оккупанты похвастались "перехватом" такой ракеты. Сторонники захватчиков, однако, жаловались, что движение там теперь ограничено, ведь там "снаряд прошил дорожное покрытие".

Этот мост логистически важен для страны-агрессора: именно по нему армия РФ поставляет технику и боеприпасы оккупантам на линию фронта в южной части Украины.

За два дня до этой "бавовны" министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские удары по Крыму американскими ракетами HIMARS и британскими Storm Shadow будут расцениваться как "вовлечение США и Великобритании в войну".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил убеждение, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу лета 2023 года. По его словам, для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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