'После смерти бабушки остался один': Украина вывезла из оккупации 14-летнего подростка. Фото

Украине удалось вывезти с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области 14-летнего парня. Раньше он проживал с бабушкой, которая им опекалась, однако она умерла.

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Оккупанты хотели оформить Ивана в детский дом. Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции в Telegram в воскресенье, 27 августа.

На горячую линию обратилась семья из Херсонщины, которая после оккупации региона выехала, и сейчас проживает в Киевской области. Эта семья давно знала Ивана, еще до переезда, но самостоятельно забрать его с оккупации не могла.

"К делу приобщились Минреинтеграции и "Украинская сеть за права ребенка". Весь процесс возвращения длился 22 дня. Сейчас парень находится среди своих и начинает новую страницу своей жизни", – сообщили в ведомстве.

Там отдельно поблагодарили главу правления "Украинской сети за права ребенка" Дарью Касьянову и отметили, что благодаря совместным усилиям за последние месяцы в рамках проекта "Шлях додому" из оккупации удалось вернуть 26 детей.

В Минреинтеграции обратились к украинцам и призвали сообщать о фактах незаконного перемещения детей на временно оккупированную территорию или территорию России по телефону: (050) 562-03-13 или звонить по телефону на горячую линию Национального информационного бюро 16-48.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 августа Украина смогла вернуть домой еще 22 своих защитника. Это воины ВСУ, принимавшие участие в боях по разным направлениям.

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