После 'бавовны' в Севастополе из Крыма вылетел правительственный самолет РФ

Масштабный взрыв в Казачьей бухте во временно оккупированном Севастополе, который стал настоящим резонансом, привел к массовому побегу россиян с временно подконтрольного Москве полуострова. И хотя главный аэропорт Крыма закрыт для гражданских самолетов, именно с его аэродрома спешно вылетел правительственный борт Ту-204-300 РФ.

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Об этом свидетельствуют данные платформы Flightradarhttps. Спустя час после вылета самолет приземлился в российском городе Сочи.

Специальный летный отряд "Россия" – подчиненное Управлению делами президента РФ предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, и других важных лиц спецслужб России или ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний взрыв на нефтебазе в Севастополе показал: безопасных мест для российских захватчиков больше нет, а неспособность оккупантов защитить свои объекты – свершившийся факт. Как и то, что Украина обязательно вернет Крым, причем об этом уже говорят и сами россияне.

Именно поэтому россияне устроили истерику в сети и призвали совершать очередные убийства украинцев и теракты в мирных украинских городах. Свои украинофобские и человеконенавистнические мысли россияне высказали в пропагандистских Telegram-каналах.

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