После 23 ранений: главный сержант роты батальона 'Донбасс' встал на ноги и поблагодарил украинцев. Видео

Главный сержант роты батальона Нацгвардии "Донбасс" Игорь Метлушан после тяжелых ранений и длительного лечения снова учится ходить. Он поблагодарил украинцев за материальную помощь в лечении и моральную поддержку.

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Об этом написал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook. Он также обнародовал видео первых шагов бойца.

Игорь Метлушан, получивший на фронте 23 ранения, провел 7 месяцев на больничной койке.

Осенью прошлого года он попал под плотные обстрелы "Ураганов", обломки перебили кости и сосуды на обеих руках и ногах воина.

"Была реальная угроза ампутации конечностей, потому что сильно перебиты кости. Сейчас операции продолжаются, но Игорь встал и пытается двигаться. Его кости только срослись, но он упорно пытается вернуться в строй", – рассказал Бутусов.

Украинский защитник недавно стал отцом. Но своей второй семьей Игорь считает родной батальон, поэтому он больше всего стремится вернуться на фронт.

"Благодарность большая врачам и волонтерам, которые сделали возможными эти шаги", – написал Бутусов.

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