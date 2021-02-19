Посевной календарь на март 2021 года: когда и что лучше садить

Лунный посевной календарь на март 2021 года поможет сориентироваться, какие дни благоприятны для посадки тех или иных растений.

Так, хотя в первый месяц весны на самом огороде дел мало из-за возможных заморозков, в это время начинается подготовка к дачному сезону: люди высаживают рассаду овощей и цветов, запасаются семенами и необходимым инвентарем. Как лучше всего организовать работы, рассказывает OBOZREVATEL.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 17, 18, 22, 23, 29, 30 и 31 марта – благоприятные дни для посевов и посадок любых растений.

Дни 9, 10, 11, 12, 13 и 28 марта, согласно лунному посевному календарю, неблагоприятны для посева, посадки и пересадки любых растений.

Полнолуние – 28 марта.

Новолуние – 13 марта.

Растущая Луна – 14-27 марта.

Убывающая Луна – 1-12 марта, 29-31 марта.

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