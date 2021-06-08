Посевной календарь на июнь 2021 года: когда и что лучше садить

Лунный посевной календарь на июнь 2021 года поможет распланировать работы в саду и огороде с учетом влияния фаз спутника Земли на те или иные сельскохозяйственные культуры.

Так, первый месяц лета – не менее напряженный, чем май. В этот период высаживают поздние саженцы теплолюбивых растений, прореживают всходы и готовят посевы для позднего урожая. Все силы направлены на уход за участком, борьбу с сорняками, вредителями и болезнями. Как организовать работу на земле с учетом благоприятного и неблагоприятного воздействия Луны, рассказывает OBOZREVATEL.

Дни 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29 и 30 июня в целом благоприятны для любых посевов и посадок.

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Согласно лунному календарю на июнь 2021 года, 1, 9, 10, 24, 27 и 28 июня не рекомендуется заниматься посевами, посадками и пересадками любых растений.

Полнолуние – 24 июня.

Новолуние – 10 июня.

Растущая Луна – с 11 по 23 июня.

Убывающая Луна – с 1 по 9 июня и с 25 по 30 июня.

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