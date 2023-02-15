Поселок 'Затишок' на Закарпатье приютил украинских детей с востока

Сразу несколько десятков детей, приехавших преимущественно из самых опасных украинских регионов, оказались в одном из самых безопасных регионов – Закарпатье. Там мальчиков и детей принимает городок "Затишок". Об их жизни там рассказала gazeta.ua.

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Поселок находится в селе Пилипец Хустского района. Территория "Уюта" закрыта, к ней ведет мостик через реку.

"Когда началась полномасштабная война, в Пилипец начали ехать люди из зоны боевых действий. Это, в том числе было два детских дома семейного типа из Херсонской и Черниговской областей, интернат из Счастья Луганской области, детки с опекунами из Донецкой области",– рассказала Рената Гусейнова. , руководитель проекта "Детский городок "Затишок".

Она напоминает, что сначала они снимали для детей дома, а затем пришла идея создать для них специальное место. Для этого подошла бывшая турбаза, отремонтированная вместе с представителями украинского бизнеса, благотворителями, все финансовые вопросы взял на себя благотворительный фонд "Боржавская надежда". Сейчас на территории находится трехэтажное здание на 1000 квадратных метров с жилыми комнатами, а также пищеблок, медпункт, домик персонала и склад.

В пищеблоке рассказывают, что меню сбалансировано. В нем всегда находятся овощи, а главные блюда чередуются. На один прием пищи (а всего их четыре в сутки) готовятся около 40 порций. Из-за перебоев со светом повара раньше должны оставаться на кухне на ночь, чтобы когда электричество включали, они могли приготовить еду на день.

Также раньше городок имел немного бытовой техники, но теперь его снабдили тремя стиральными и двумя сушильными машинами. Кроме того, многие люди и организации в социальных сетях откликнулись на призыв помочь приобрести "Затишок" генераторы. В 2023 городок уже вступил с тремя генераторами, для которого технические работники сделали отдельный "домик".