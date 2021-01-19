Портников: в России нет политики, а есть спецоперации по поддержанию режима Путина

Дело оппозиционера Алексея Навального, задержанного в Российской Федерации, это "не политика, а изгнание политики из жизни огромной страны".

Об этом написал журналист Виталий Портников для "Радио Свобода". По его мнению, "вся российская политика путинских десятилетий – это перечень спецопераций различного масштаба".

"Была спецоперация по уничтожению ЮКОСа с арестом Михаила Ходорковского, разворовыванием активов и предсказуемыми судебными приговорами. Была спецоперация по "умиротворению" Грузии, завершившаяся российско-грузинской войной и фактической аннексией грузинских автономий. Была спецоперация по захвату Крыма с участием "вежливых зелёных человечков" и уже формальной аннексией полуострова. И вот теперь история с возвращением Алексея Навального из Германии тоже оформлена в духе банальной операции специальных служб", – пояснил он.

По его мнению, "дело даже не в том, что в логике спецопераций мыслит правитель этой самой огромной страны Владимир Путин".

"Дело в том, что сам авторитарный режим может существовать, когда и если он подменяет правду пропагандой, а политику – спецоперациями. Мы же прекрасно понимаем, что уже сам отказ от пропаганды и спецопераций создал бы в России и вокруг нее совершенно иную политическую реальность", – сказал Портников.

Так, появилась бы настоящая конкуренция на выборах, реальная ответственность за коррупцию, уточнил он.

"Грузия вела бы переговоры со своими автономиями о восстановлении территориальной целостности. Никакого Крыма в составе России – и никакого конфликта с Украиной и цивилизованным миром – тоже не было бы, потому что сами жители Крыма вне российской спецоперации не восставали против собственного государства, не проводили фейковых референдумов и не принимали решения о присоединении к России", – заявил журналист.

В таком случае, по его мнению, Россия была бы "нормальная страна для нормальных людей, находящаяся в уважительных отношениях с соседями и в диалоге с цивилизованным миром".

"Но тогда это была бы Россия без Путина. Для того чтобы Россия оставалась страной для Путина, стареющие мужики в генеральских мундирах разрабатывают одну примитивную спецоперацию за другой, даже не понимая, каким нафталином от всего этого несет и каким нафталином в результате несет от страны, которую они оседлали", – подчеркнул Портников.

Напомним, что 17 января Навальный вернулся из Германии в Россию спустя более чем четыре месяца отсутствия. За границей он лечился после отравления "Новичком".

В аэропорту "Шереметьево" его задержали и доставили в один из полицейских участков подмосковных Химок.

18 января во время выездного заседания суда оппозиционного политика арестовали на 30 суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Навальный призвал людей в стране выходить на уличные митинги. Соответствующее обращение он разместил в сети.

Российский политик отметил, что "бункерная жаба" – президент РФ Владимир Путин "боится народных протестов".