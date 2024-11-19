Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Более 6 миллиардов 247 миллионов гривен направила команда Петра Порошенко на помощь ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Приоритеты – обеспечение защитников Украины беспилотниками, средствами РЭБ и оборудованием для строительства фортификационных сооружений.

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Об этом сообщило представительство Фонда Порошенко в Facebook.

В войска уже передали 40 254 FPV-дрона. Для нужд ВСУ приобрели 1822 дрона Mavic и Mavic 3T, 350 беспилотников Autel. Для сброса с беспилотников доставлены десятки тысяч единиц боеприпасов.

Для военных закуплены сотни грузовиков, десятки тракторов, приборы ночного видения, снайперские прицелы Archer, сотни старлинков, тысячи цифровых радиостанций, десятки автобусов, другого оборудования. В частности, для нужд фронта было куплено 414 военных грузовиков DAF, которые после технического обслуживания и переоснащения поступили в войска.

Выполняется большой контракт на поставку в армию комплексов БПЛА Poseidon, в бригады ВСУ уже передали 101 "птичку", а также мобильные пункты управления. Военные получили партию дронов Matrice 30T, БПЛА "Валькирия", Shark, "Аист", 40 гексакоптеров "Вампир" и бомберы Heavy Shot.

Для эвакуации раненых и других логистических задач военным передали 428 квадроциклов. Для перевозки мощных артиллерийских установок и танков ВСУ получили два крупнейших танковых тягача Oshkosh. 22 мощных грузовика FODEN помогают оперативно эвакуировать поврежденную технику с поля боя и доставляют ее для восстановления.

Для защиты военных наладили серийное производство и уже изготовили 3 тысячи индивидуальных детекторов беспилотных летательных аппаратов "Ванильный цукорок". Также военным поступают многодиапазонные системы окопного РЭБ "Шатер", их уже передали 340 единиц.

Для строительства оборонительных сооружений с начала 2024 года закуплено 100 экскаваторов, 60 из них уже помогают военным строить фортификации. Для военных автомобилей на фронт передано 10 870 шин.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами изготовил 223 банно-прачечных комплекса, которые передали в разные бригады, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, выходящих на короткий отдых с передовой.

Кроме того, военным было передано более 80 авторемонтных мастерских и шиномонтажей, десятки передвижных командно-штабных модулей. Подразделениям морской пехоты и Сил специальных операций передали 40 моторных лодок.

Начиная с осени 2023 года Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедших испытания и уже используемых в Вооруженных силах, они прикрывают тысячу километров линии боесоприкосновения.

Предприятия Порошенко за это время уплатили в бюджет 20 млрд грн налогов, включая НДС.

Всего Фонд Порошенко за это время оказал помощь более 200 воинским частям – бригадам, полкам и батальонам. Две трети проектов связаны с поставкой оружия, усилением противовоздушной обороны и строительством фортификационных сооружений и не разглашаются из соображений безопасности.

Как отметил пятый президент во время выступления в Верховной Раде, в этой войне решается, будет ли дальше существовать украинское государство, сохранится ли украинский народ.

"Все еще большая работа ложится на плечи народа, волонтеров, донаторов и благотворителей. За эту тысячу дней наша команда совершила 140 марш-бросков на фронт – не селфи делать, а обеспечивать воинов FPV, РЭБом, бронетехникой, средствами противодействия технической разведке и всем тем, чего не дало государство. Государство должно выполнять свои функции – мотивировать воина, вооружать воина, обеспечивать воина и обеспечивать нашу победу", – подчеркнул Порошенко.

Он предостерег, что сейчас критически важно сконцентрироваться и изменить ситуацию.

"Парламент должен сделать коалицию национального единства. Парламент должен сделать правительство национального единства, которое, наконец, заработает на оборону, для Вооруженных сил", – подчеркнул Порошенко.