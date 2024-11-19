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Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Мария Шевчук
Общество
3 минуты
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Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Более 6 миллиардов 247 миллионов гривен направила команда Петра Порошенко на помощь ВСУ с начала полномасштабного вторжения. Приоритеты – обеспечение защитников Украины беспилотниками, средствами РЭБ и оборудованием для строительства фортификационных сооружений.

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Об этом сообщило представительство Фонда Порошенко в Facebook.

В войска уже передали 40 254 FPV-дрона. Для нужд ВСУ приобрели 1822 дрона Mavic и Mavic 3T, 350 беспилотников Autel. Для сброса с беспилотников доставлены десятки тысяч единиц боеприпасов.

Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Для военных закуплены сотни грузовиков, десятки тракторов, приборы ночного видения, снайперские прицелы Archer, сотни старлинков, тысячи цифровых радиостанций, десятки автобусов, другого оборудования. В частности, для нужд фронта было куплено 414 военных грузовиков DAF, которые после технического обслуживания и переоснащения поступили в войска.

Выполняется большой контракт на поставку в армию комплексов БПЛА Poseidon, в бригады ВСУ уже передали 101 "птичку", а также мобильные пункты управления. Военные получили партию дронов Matrice 30T, БПЛА "Валькирия", Shark, "Аист", 40 гексакоптеров "Вампир" и бомберы Heavy Shot.

Для эвакуации раненых и других логистических задач военным передали 428 квадроциклов. Для перевозки мощных артиллерийских установок и танков ВСУ получили два крупнейших танковых тягача Oshkosh. 22 мощных грузовика FODEN помогают оперативно эвакуировать поврежденную технику с поля боя и доставляют ее для восстановления.

Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Для защиты военных наладили серийное производство и уже изготовили 3 тысячи индивидуальных детекторов беспилотных летательных аппаратов "Ванильный цукорок". Также военным поступают многодиапазонные системы окопного РЭБ "Шатер", их уже передали 340 единиц.

Для строительства оборонительных сооружений с начала 2024 года закуплено 100 экскаваторов, 60 из них уже помогают военным строить фортификации. Для военных автомобилей на фронт передано 10 870 шин.

Фонд Порошенко совместно с волонтерами изготовил 223 банно-прачечных комплекса, которые передали в разные бригады, чтобы обеспечить комфортные условия для военных, выходящих на короткий отдых с передовой.

Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Кроме того, военным было передано более 80 авторемонтных мастерских и шиномонтажей, десятки передвижных командно-штабных модулей. Подразделениям морской пехоты и Сил специальных операций передали 40 моторных лодок.

Начиная с осени 2023 года Петр Порошенко инвестировал более 200 миллионов гривен в производство уникальных систем противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ", успешно прошедших испытания и уже используемых в Вооруженных силах, они прикрывают тысячу километров линии боесоприкосновения.

Предприятия Порошенко за это время уплатили в бюджет 20 млрд грн налогов, включая НДС.

Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Всего Фонд Порошенко за это время оказал помощь более 200 воинским частям – бригадам, полкам и батальонам. Две трети проектов связаны с поставкой оружия, усилением противовоздушной обороны и строительством фортификационных сооружений и не разглашаются из соображений безопасности.

Порошенко за 1000 дней войны направил на поддержку армии более 6,2 млрд грн

Как отметил пятый президент во время выступления в Верховной Раде, в этой войне решается, будет ли дальше существовать украинское государство, сохранится ли украинский народ.

"Все еще большая работа ложится на плечи народа, волонтеров, донаторов и благотворителей. За эту тысячу дней наша команда совершила 140 марш-бросков на фронт – не селфи делать, а обеспечивать воинов FPV, РЭБом, бронетехникой, средствами противодействия технической разведке и всем тем, чего не дало государство. Государство должно выполнять свои функции – мотивировать воина, вооружать воина, обеспечивать воина и обеспечивать нашу победу", – подчеркнул Порошенко.

Он предостерег, что сейчас критически важно сконцентрироваться и изменить ситуацию.

"Парламент должен сделать коалицию национального единства. Парламент должен сделать правительство национального единства, которое, наконец, заработает на оборону, для Вооруженных сил", – подчеркнул Порошенко.