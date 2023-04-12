Порошенко везет на фронт очередную партию техники десантникам, морпехам и артиллеристам. Фото и видео

На фронт отправилась очередная партия техники от Фонда Порошенко и волонтеров ОО "Дело Громад". В этот раз помощь предназначена для бригад ДШУ, морской пехоты и артиллерии.

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Об этом сообщил Петр Порошенко. По его словам, бригады, куда везут технику, будут задействованы в контрнаступлении ВСУ.

"Все бригады, куда мы отправляемся, сейчас ведут активную боевую подготовку – с большой вероятностью они будут задействованы в нашем контрнаступлении", – отметил Порошенко.

В войска передают 9 грузовиков DAF, два переоборудованных кунга, а также 5 бытовых комплексов. В такую погоду, как сейчас, говорит Порошенко, возможность для бойцов на передовой умыться в горячей воде, постирать и засушить вещи особенно ценна.

В целом Порошенко с волонтерами уже изготовили для бригад ВСУ 24 таких комплекса.

"Здесь есть и стиральные машины, и сушилки, и котел, и генератор, и подогреватели, и емкости на полторы тонны воды", – рассказал пятый президент.

Также военным везут генераторы, Старлинки, шины и многое другое снаряжение. Порошенко отмечает: каждая партия техники, которую практически еженедельно передают в войска, – это месяцы предварительной работы и подготовки. Стоимость этой техники – 15 миллионов гривен.

По словам Порошенко, в очереди новая партия БПЛА Poseidon.

"Сегодня это едва ли не единственные беспилотники, которые в любую погоду, днем и ночью, вне зависимости от применения российских средств РЭБа, обеспечивают наших артиллеристов, наших десантников надежной и эффективной информацией, позволяющей уничтожать орков", – отметил пятый президент.

Как известно, Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собранную волонтерами ОО "Дело Громад".

"Я благодарю, что мы, объединившись, помогаем Вооруженным Силам Украины и приближаем нашу победу, которая является неотвратимой", - подчеркнул Петр Порошенко.