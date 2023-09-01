Порошенко в День знаний: под защитой ВСУ у детей и студентов есть надежда

Петр Порошенко в День знаний поздравил школьников, студентов и педагогов. Он призвал учить украинский язык и историю и верить в ВСУ.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Уже второй год подряд украинские родители ведут своих детей в школы в реалиях полномасштабного вторжения. Кто-то – за границей, в разных уголках мира. Кто-то – в Украине. Многих ведут бабушки и дедушки, потому что мама или папа – на войне, защищают независимость. помнить: и сегодняшним праздником знаний благодарим Вооруженные Силы Украины. Под их защитой – есть надежда и вера: у детей, у студентов, у взрослых", – написал Порошенко.

Порошенко выразил огромную благодарность тем, кто делает реальным украинское будущее. Чтобы украинские дети росли и учились под мирным небом Украины. Чтобы следующее поколение не знало, что такое война.

"Низкий поклон учителям и преподавателям, которые, несмотря на варварские обстрелы россиян, перебои со светом и связью, продолжают работать и обучать. А новому поколению хочу пожелать знать украинский язык, историю. Потому что это база, почва, фундамент. Верьте в ВСУ и знайте, мы обязательно Победим!", – написал пятый президент.