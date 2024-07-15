Порошенко в День Украинской Государственности: важно, что в Лавре больше нет московских попов

Петр и Марина Порошенко в День Крещения Руси-Украины и День Украинской Государственности приняли участие во всеукраинской молитве о защитниках и Победе Украины. Торжественное богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры возглавил Предстоятель Православной Церкви Украины Митрополит Эпифаний.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

После богослужения Петр Порошенко сказал журналистам, что вера и государственность – это основа нашего европейского будущего, заложенная более тысячи лет назад. Он подчеркнул: сейчас как никогда остро стоит вопрос о принятии закона о запрете российской псевдоцерковной эфесбешной структуры.

"Очень важно, что здесь сейчас больше нет московских попов. Очень важно, чтобы в ближайшее время Верховная Рада наконец-то смогла, а власти перестали препятствовать голосованию за закон, просто наводящий порядок. Ибо это точно не о вере и не о свободе совести – это о том, чтобы убрать "пятую колонну" Путина из нашего государства", – сказал Порошенко.

"Прекратить обманывать людей, потому что еще в 2019 году я, как Президент, подписал закон для того, чтобы московская церковь называлась московской. И наш украинский народ имеет право на это", – убежден Петр Порошенко.

"В этот день я должен быть в Соединенных Штатах Америки, в Милуоки на Республиканском национальном Конвенте, где будут выдвигать кандидатов, от которых так многое зависит. Ведь очень важно сохранить двухпартийную поддержку Украины. К сожалению, власть испугалась и опять меня не выпустила, но нет худа без добра. Сегодня у меня была возможность помолиться на День Крещения Украины-Русы, День Украинской Государственности вместе с огромным количеством людей, которые пришли с нами. Я уверен, что Господь услышит наши молитвы", – сказал Порошенко.

Марина Порошенко поздравила всех с праздником: "Украина – это Богом хранимая земля, и с Божьей помощью мы обязательно победим, сохраним наше государство и сохраним украинский народ".