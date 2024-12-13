Порошенко в День Сухопутных войск передал партию техники воинам в Харьковской области

Петр Порошенко в День Сухопутных войск побывал в Харьковской области и передал большую партию "подарков" подразделениям ВСУ.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Путь к Победе лежит прежде всего через укрепление Армии. Рад видеть хорошо знакомые лица: со многими в тесной связи с 2014 года, потому уже как родные. Вдвое приятнее встречать вместе День Сухопутных войск", – написал Порошенко в соцсетях.

"Поздравил ребят, уничтожающих врага на Харьковщине и знающих здесь каждый километр родной земли. Это храбрые воины из 409-го отдельного стрелкового батальона Андрея Пидлисного, 10-го армейского корпуса, 5-й отдельной штурмовой бригады и 60-й отдельной механизированной бригады. Пожал руку и Евгению Солодаеву, ранее служившему в Батальоне почетного караула, а теперь в 57-й отдельной мотопехотной бригаде. Поздравил также и его побратимов", – пишет пятый президент.

"Уверен, что с новым командующим генерал-майором Михаилом Драпатым Сухопутные войска только умножат свою славу и победу. А наша команда продолжит эффективное сотрудничество", – отмечает Порошенко.

Воинам Сухопутных войск передали 2 экскаватора TDC BL-105, 2 передвижные авторемонтные мастерские, стирально-душевой комплекс, 300 FPV-дронов "Вырий" 8'', 300 FPV-дронов "Вырий" 10'', 31 DJI Mavic, 9 РЭБ "Шатро" 4Д, 5 комплектов спутниковой системы Starlink, 20 зарядных станций EcoFlow, 5 мониторов, 40 обогревателей, 306 шин для грузовиков "ЗИЛ", "МАЗ", "КрАЗ", "Урал", HMMWV.

В общей сложности Петр Порошенко во время этой поездки на фронт передал в войска дронов и техники на 69 млн грн.