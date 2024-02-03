Порошенко в Британии купил для ВСУ бронированные эвакуационные машины Land Rover

Петр Порошенко в Великобритании купил партию бронированных эвакуационных машин для ВСУ. После технического обслуживания, восстановления и замены изношенных деталей и запчастей эти автомобили отправят на фронт, сообщает "Европейская Солидарность".

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"Удалось выкупить семь бронированных эвакуационных автомобилей Land Rover, которые будут спасать жизни. Мы производим сервисное обслуживание, заменяем бронестекло, здесь будем заменять двигатель, стартер, коробку", – показывает Порошенко.

"Всего их сейчас семь, и в бригады они будут передаваться так, как мы передаем грузовики. Чтобы мы не допустили никакого риска воинов во время эвакуации", – отмечает Петр Порошенко.

"Мы также рассматриваем бронетехнику. Но эту уже купила дружественная к нам волонтерская структура. Нескольким структурам мы помогли в проекте 50 на 50. Они собрали деньги, мы удваиваем – так, как уже есть очень положительный опыт сотрудничества с "Справой громад", – говорит пятый президент.

"Наша работа в Британии продолжается. Сейчас едем на переговоры по закупке комплектующих под FPV дроны", – говорит Петр Порошенко.

Ранее Порошенко в Манчестере также сообщил о закупке новой партии из 54 грузовиков DAF Leyland. В бригады ВСУ уже передали более двухсот таких машин. Это полноприводные пятитонные дизельные грузовики, которые могут оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продовольствие, воду и горючее в бочках.

Автомобили могут также оборудоваться кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов. Машинам перед отправкой в войска производят полное техобслуживание. Как показала практика, они хорошо работают на фронте. На их базе также производятся передвижные авторемонтные мастерские, пункты управления БПЛА "Poseidon" и платформы для зенитных установок-антишахедов.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко призвал ужесточить санкции против РФ: нужно перекрыть "финансовый кислород" России и сделать невозможным производство нею оружия.