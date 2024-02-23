Порошенко усиливает бригады Сухопутных войск: защитники получили FPV-дроны, Mavic, грузовики, шины и необходимое снаряжение

В преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения Петр Порошенко на востоке встретился с представителями бригад и батальонов, которые воюют на самых горячих направлениях. Пятый президент передал военным то, что всегда нужно на фронте – FPV-дроны и БПЛА DJI Mavic, грузовики, шины для военной техники, активные наушники, средства электроники и другое снаряжение.

Об этом Порошенко рассказал в своем очередном видеоотчете.

"Дроны нам важны в нынешней войне, потому что они значительно дешевле, легче, маневреннее и незаметнее", - объясняют бойцы. Только FPV-дронов на этот раз передают 900 штук, а в общей сложности тысяча беспилотников разных типов усилят подразделения ВСУ.

"Нам передают два грузовика, в хорошем состоянии, с гидробортами. Они нам будут очень нужны в перевозке боеприпасов. Поскольку мы артиллерия они нам очень нужны", – рассказывает военный.

"Что касается гидробортов, то бойцам не нужно будет поднимать груз выше своего роста, это такие высокие транспортные средства, у них большой клиренс для того, чтобы проходимость лучше была. Гидроборт поднимает всю нагрузку. Грузовики постоянно нужны. Сколько у нас артиллерии, сколько этих россиян надо выбивать и на них очень много нужно будет этих снарядов. Грузовики сильно помогают", – объясняет артиллерист.

Связи забирают зарядные станции, персональные компьютеры, ноутбуки и много кабелей для создания защищенных сетей.

"За эти два года полномасштабного вторжения наши мужественные ребята делают возможное и невозможное, чтобы удержать российских извергов и не дать им зайти вглубь. Поэтому для нас так ценно сегодня быть с нашими воинами", – отмечает Порошенко.

"Привезли помощь для танковой, артиллерийской, механизированных бригад и разведбатов, которые держат восточный фронт. А там, как вы знаете, сплошной ад. Поэтому нужно все и сразу", - отметил Петр Порошенко.

В общей сложности военным передали техники на 32 млн грн.

"Мы сейчас живем в такое время, что каждый должен себя спросить: а что я сделал сегодня для победы? Поэтому наша команда еженедельно на фронте. Украина была, есть и будет! Впереди — тяжелые битвы, но не сомневайтесь: мы победим", – убежден Петр Порошенко.