Порошенко собрал очередной груз с техникой и снаряжением ''Эдельвейсу'' и десантникам на Донбасс. Фото

Петр Порошенко с волонтерами собрали очередной груз для воюющих на восточном фронте бригад. В частности, грузовики и снаряжение везут в легендарную 10 ОГШБр "Эдельвейс", которая удерживает фронт в районе Бахмута.

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Об этом Порошенко рассказал в Facebook

"365-й день. Трудный и февральский год 9-летней войны. Страна прошла множество испытаний, закалилась, продемонстрировала единство храбрых солдат, талантливых командиров, преданных волонтеров и свободолюбивого народа", - отметил Порошенко.

"Как и весь год, сегодня на фронт идут караваны техники от ОО "Дело Громад" и Фонда Порошенко. Здесь есть и грузовики DAF для 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", которая так "понравилась" Путину; многоцелевые тягачи, пять банных комплексов для 25-й и 77-й бригад, сотни шин для бусиков и пикапов, Старлинки, буржуйки, генераторы, более 600 спальников и кариматов, тысячи химических грелок", – показал Порошенко.

"Пять банных комплексов, которые мы поставили на поток, отправляются в бригады для того, чтобы обеспечить возможность помыться, просушить и постирать форму. И мы не собираемся останавливаться", – отмечает Порошенко.

"Я хотел бы обратить внимание на эту машину. 100 DAF уже поставлены в войска. Это 100 грузовиков и артиллерийских тягачей, тачанки под ЗУшки, бортовые машины с тентами сегодня работают на фронте", - отметил Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали в Великобритании более 300 грузовиков DAF Leyland, а также более двух десятков мощных тягачей Foden 8×6 Сarrier.

Всего за этот год Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" направили в поддержку Вооруженных Сил 2 млрд 250 млн грн. Фонд Порошенко и ROSHEN – 1 млрд 900 млн грн, ОО "Дело Громад" – 353 млн грн.

"Сейчас, как и весь этот год, мы работаем 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Делаем все, чтобы подготовить ВСУ для весеннего наступления. Ведь именно от этого наступления зависит судьба войны в этом году. Поэтому ночью отправляемся на фронт к нашим воинов", – сообщил пятый президент.