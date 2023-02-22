Порошенко с волонтерами планируют передать ВСУ более двух десятков тягачей Foden 8×6 Сarrier
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи. Они планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 8×6 Сarrier.
Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что переговоры до последнего держали в секрете, чтобы не создать ажиотаж и получить самую низкую цену.
"Вы знаете, как я определяю, какой проект мой любимый? Смотрю на реакцию военных, когда они слышат о новой технике, которую нам удалось получить. Так вот, поздравляю всю команду и наших воинов с новым, огромным и по объему, и по значению , проектом. Посмотрите на этот грузовик! Описать вам, какими глазами на него смотрят воины, просто невозможно. И поэтому да, этот проект сейчас в топе моих любимцев", - написал пятый президент.
"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать во что бы то ни стало - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - констатировал Порошенко.
Автомобили оборудованы краном-манипулятором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.
"Признаюсь честно, до подписания контракта – держали все переговоры в тайне, чтобы не произошло неприятности, потому что спрос среди других стран мира бешеный. Потому что найти наименьшую цену на лучшую технику – это наша задача, потому что мы эффективно используем деньги, чтобы себестоимость каждого "хорошего" русского "становилась выгодной и приятной", – подчеркнул Петр Порошенко.
"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Петр Порошенко.
Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Дело громад" средства.
Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
Для других банков:
5375 4115 0177 8331
Или изложение:
ГО Солидарно Дело Обществ
IBAN счет: UA193052990000026002016226051
Код по ЕГРПОУ/ИНН: 42992954