Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" объявили о новом контракте на военные тягачи. Они планируют передать в ВСУ более двух десятков грузовиков Foden 8×6 Сarrier.

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Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что переговоры до последнего держали в секрете, чтобы не создать ажиотаж и получить самую низкую цену.

"Вы знаете, как я определяю, какой проект мой любимый? Смотрю на реакцию военных, когда они слышат о новой технике, которую нам удалось получить. Так вот, поздравляю всю команду и наших воинов с новым, огромным и по объему, и по значению , проектом. Посмотрите на этот грузовик! Описать вам, какими глазами на него смотрят воины, просто невозможно. И поэтому да, этот проект сейчас в топе моих любимцев", - написал пятый президент.

"Более 20 машин Foden 8×6 Сarrier, которые могут таскать во что бы то ни стало - и контейнеры с банями, и броневики, и контейнеры с другими полезными грузами, и даже сломавшийся грузовик - тоже могут", - констатировал Порошенко.

Автомобили оборудованы краном-манипулятором и способны поднять и перевезти любой груз весом до 18 тонн на своей платформе.

"Признаюсь честно, до подписания контракта – держали все переговоры в тайне, чтобы не произошло неприятности, потому что спрос среди других стран мира бешеный. Потому что найти наименьшую цену на лучшую технику – это наша задача, потому что мы эффективно используем деньги, чтобы себестоимость каждого "хорошего" русского "становилась выгодной и приятной", – подчеркнул Петр Порошенко.

"А теперь – контракт подписан, все тягачи забронированы. Присоединяйтесь к этому крутому проекту и становитесь его частью", – призвал Петр Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко удваивает собранные волонтерами ОО "Дело громад" средства.

Присоединиться к поддержке ВСУ можно по реквизитам:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИВАТ 24

5169 3305 2068 6400

Для других банков:

5375 4115 0177 8331

Или изложение:

ГО Солидарно Дело Обществ

IBAN счет: UA193052990000026002016226051

Код по ЕГРПОУ/ИНН: 42992954