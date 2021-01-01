Порошенко призвал жестко регулировать цены на тесты и вакцины от коронавируса

Власть должна ввести жесткое регулирование цен на тесты, вакцины и медицинские услуги, связанные с эпидемией коронавируса.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"Когда наша команда вводила "доступные лекарства", было введено и регулирование цен на те или иные виды медицинских препаратов, в частности лечение болезней сердечно-сосудистой системы, диабета, ограничения цен в аптеках независимо от формы собственности", – напомнил Порошенко.

"Я требую: немедленно сейчас ограничьте цены на тесты, услуги и цены на вакцины. Потому что нечистые на руку дельцы от власти опять начнут зарабатывать свои миллиарды, как они сейчас это делают на базе "великого крадівництва". Введите немедленное ограничения цен, остановите грабеж украинского народа", – призвал лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также подчеркнул, что крайне тяжелая ситуация с коронавирусом побудила его заняться поставкой средств защиты для медиков и кислородного оборудования в больницы. Однако вопросам обеспечения вакциной должна заниматься власть.

"Эта задача власти – в этом случае с волонтерами никто переговоры не ведет. Это запрещено. И я думаю, что это правильный принцип, чтобы производители вакцин не старались, скажем так, ценовым фактором определить, кому вакцина будет поставляться в первую очередь, а кому во вторую", – объяснил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом, отметив, что в непростом 2020-м году они проявили невероятное количество терпения, мужества, добра и любви, и вышли из него только сильнее, мудрее и лучше.