Порошенко привезет на восток ''очень дефицитные вещи'' для артиллеристов и десантников. Фото

Петр Порошенко с волонтерами собрал новую партию техники для военных, которую завтра увезет на восточный фронт. На передовую повезут генераторы, мониторы, планшеты, дроны, автомобильные радиостанции, аккумуляторы, зарядные устройства, старлинки и другую технику на сумму около 6 млн грн.

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"За моей спиной правильные, но очень дефицитные вещи, с которыми мы завтра отправляемся на Восток. Потому что на Востоке сейчас решается судьба не просто Украины, Европы, но и всего мира. Или победит свободный мир или победит диктатура. И именно украинские герои борются за этот свободный мир. А мы им помогаем", – объясняет Порошенко в Facebook.

"Есть здесь даже "матрасы", которые подготовил ROSHEN и Фонд Порошенко для героя Украины, которого зовут Женя, – завтра его увидите", – показывает он квадрокоптер DJI Matrice 300.

Порошенко объясняет, груз пойдет к нашим артиллеристам, десантникам, моторизованным бригадам. К тем ребятам, с которыми он держит постоянную связь.

"И такое масштабное собрание у нас каждый день, потому что вы снова и снова сбрасываете донаты в фонд ОО "Дело Громад", а мы с Мариной и Фондом Порошенко традиционно удваиваем сумму. Это – ваш с нами вклад в контрнаступление", – отмечает пятый президент.