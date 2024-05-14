Порошенко привез защитникам Волчанская FPV-дроны и технику

Петр Порошенко с командой волонтеров сегодня приехал в Харьковскую область. В окрестностях Волчанска, к которому приковано внимание всей Украины, пятый президент передал дроны и технику военным, обороняющим город.

Об этом Порошенко рассказал в Facebook Он отметил, что отреагировал на призыв главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады получили двести FPV-дронов, квадроциклы, "Мовики", детекторы дронов "Ванильный сахарок", средства РЭБ, "Старлинки", генераторы и передвижную авторемонтную мастерскую. Бригада сейчас сдерживает российское нашествие в Харьковской области.

Накануне Юрий Бутусов обратился ко всем, кто может помочь в обеспечении наших подразделений на Харьковском направлении, срочно передать им дроны и технику. Угроза Харькову и Волчанске – это угроза всей Украине, считает журналист. Военные говорят – фактически остановили наступление врага на Харьковском направлении FPV-дронами.

"Мы находимся возле Волчанска. Когда мы услышали об острой потребности в дронах, в технике, в генераторах, в системах РЭБ, системах идентификации вражеских дронов, мы пытались буквально за 12 часов собрать по всем складам все, что мы имеем для того, чтобы привезти нашим бригадам. Мы привезли сегодня 10-ти дюймовые "Мольфары", наиболее дефицитные. Все, что у нас было, 100 "Мольфаров" мы передаем 57-й бригаде. Также нашли еще 100 8-дюймовых "Мольфаров". Их тоже передаем 57-й", – говорит Порошенко.

"Все, что у нас было – это 7 "Мавиков" и один Autel мы тоже передаем вам, потому что нигде сейчас они так не нужны, как во время боев в Волчанске", – говорит Порошенко.

"Наши депутаты Киевсовета по "Европейской Солидарности" обратились с инициативой, и я благодарю Кличко за то, что он присоединился. И кроме 200 FPV, которые идут от моего Фонда, еще 150 FPV-шок и 4 "Мавика" идут на Волчанск за счет Киевсовета", – сказал пятый президент.

"Дроны заканчиваются быстро, потому что сейчас война дронов. Не пехоты, а дронов. С этими дронами можно и наступление остановить, и совершить наступление. Не пехотой, а условно 20 тысячами гривен – не жизнями, а гривнами", – говорит боец 57-й бригады и добавляет: бывает, что подразделения за день используют от 50 до 100 FPV-дронов.

Передвижная мастерская, говорит Порошенко, предназначалась на другое направление, но решили ее отдать в 57-м: "Честно говоря, она была для другой бригады. Но принято решение, что сегодня ночью я развернул ее, и с учетом того, что это очень эффективный способ восстановления боеспособности, она сегодня приехала в 57-м".

Военные объясняют, что такая мастерская позволит оперативно чинить не только боевую технику, но и оружие, которое тоже ломается. А три квадроцикла – это помощь с незаметной, быстрой доставкой боекомплекта или эвакуацией раненых, говорят бойцы. Там, где пикап не скроется или не проедет – квадроциклы просто спасают, объясняют ребята.

Артиллеристам 47-й бригады привезли зарядные станции "Bluetti", 20 детекторов "Ванильный сахарок" и генераторы.

"Мы не можем допустить ни одной паники, хотя ситуация очень тяжелая. Наша задача проста – не играть в политику, рвануть штангу и сделать все возможное. Я хочу сказать воинам – вся страна с вами, вся страна смотрит на вас. И по крайней мере, моя команда сделает все возможное для того, чтобы и ваши бригады чувствовали, что о вас заботятся", – сказал Порошенко.