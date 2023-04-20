Порошенко привез военным под Бахмут БПЛА Poseidon, генераторы и шины. Фото и видео

Петр Порошенко привез бойцам 24-й ОМБр имени короля Даниила два БПЛА Poseidon, а также генераторы и шины. Бригада сейчас держит позиции в Донецкой области, в самых горячих местах, поэтому мощные беспилотники ей крайне нужны.

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Военные перегружая "Посейдоны" и сказали: "Теперь "глаза" в бригаде есть, очень благодарны Петру Алексеевичу. На сегодняшний день это самая крутая наша машина".

Порошенко объяснил: у этой модели БПЛА более мощная батарея, более новое и более качественное программное обеспечение, это мощное, современное оружие. "Эта "птичка" очень далеко летает, очень далеко видит, имеет уникальные системы относительно ночного видения. И ее так просто не собьешь, как "квадрик", – сказал пятый президент.

В бригаду также передадут пункт управления на базе грузовика DAF: "для того чтобы оператор, пилот, артиллерист, разведчик, все были внутри и все имели возможность эффективно выполнять боевые задачи", - пояснил Порошенко.

Генераторы тоже сейчас нужны на переднем крае, потому что есть серьезные перебои с электроснабжением. А колеса – это вообще расходящийся материал для автомобилей, потому что на земле много обломков. Военные говорят – можно поехать и сразу пробить четыре колеса.

"Но пока наши войска держатся, все хорошо", – говорит Порошенко.

Фактически "расходниками" стали на фронте и сами автомобили, особенно пикапы. Сергей Костинский, воюющий под Бахмутом, рассказывает – через месяц его батальон потерял 45 пикапов. Восемь из них вообще невозможно восстановить. Поэтому два пикапа и грузовик, которые привез Петр Порошенко, сразу отправляют в подразделение на боевое задание.

"Автомобили – это наш инструмент войны, это наш инструмент обороны. Без этого мы не можем быть мобильными. Мы не можем довозить наших ребят на позиции. Без этого мы не можем вывозить раненых. Эти машины буквально уже завтра пойдут в работу. И это для нас большая помощь», – говорит Костинский.

"Я счастлив здесь быть среди своих. Здесь все честнее, правильнее. Мы с этими ребятами начинали 24 февраля по обороне Киева. И сегодня я оказался здесь. Мы привезли технику, потому что батальон в Бахмуте почти всю потерял", – говорит Порошенко.

"Мы будем делать все возможное для того, чтобы русская заплатила очень высокую цену за каждого нашего друга, которого мы потеряли. За Глеба Бабича, за Юру Каракая, за Тараса Жеребецкого. Ну а сейчас – за Олега Барну. Уже нет просто сил терпеть когда эта русская выбивает лучших. И мы еще больше будем работать и поддерживать наших воинов", - не сдержал эмоций Петр Порошенко.

Он также призвал всех, кто может завтра прийти и попрощаться с Олегом Барной, который два дня назад погиб в бою на Донетчине.

"Завтра в 12 часов на Майдане Незалежности в Киеве состоится прощание с настоящим Героем, учителем, с лидером объединенной территориальной громады, с политиком, с народным депутатом и настоящим, искренним, добрым, крутым украинцем Олегом Барной. Приходите", – говорит Порошенко. .