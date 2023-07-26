Порошенко привез технику подразделениям ПВО, прикрывающим небо над Одессой

Петр Порошенко привез технику в подразделения ПВО, прикрывающие воздушное пространство над Одессой. Он подчеркнул, что вместе с волонтерами возьмет их под патронат, чтобы в дальнейшем снабжать всем необходимым.

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Об этом Петр Порошенко рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы на Юге в Одессе. Сердца всех украинцев сейчас с жителями Одессы и Одесщины. Цель нашего пребывания – помочь закрыть с воздуха Одесские порты, Одессу, Измаил, Рени, Усть-Дунайск, весь Юг", – сообщил Порошенко на своем телеграмм- канале.

Воины-зенитчики, которым Порошенко привез новый полноприводный пикап, говорят: "ситуация на Юге сложная, но контролируемая. Зенитными войсками многие цели уничтожаются. Работаем в плановом режиме без всякой паники. В основном это по беспилотным летательным аппаратам – Шахедам, Орланам и такого типа ".

"Нам привезли автомобиль для подразделения, для перевозки личного состава, имущества, боеприпасов, будем использовать по назначению согласно ситуации. Машинка очень хорошая, комфортная, с последней комплектацией, есть стекло подъемники, кондиционер, полный привод, чтобы применять в полях, в непогоду. . Очень хорошая машинка", – поблагодарил военный Порошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказывает: несмотря на ракетные атаки, Одесса остается городом-героем, одесситов не запугать и не сломать.

"Мы город-герой, мы южная столица Украины, мы морская столица Украины, нас не испугать. Но конечно, этого отброса Путина надо останавливать. Сегодня в Одессе Порошенко, и он как всегда приезжает не с пустыми руками. Он привез пикап для новой бригады ПВО: Сейчас противовоздушная оборона для Одессы это вообще топтема.Вы видите, как Путин пытается стереть наш город с лица земли, исторический центр, внесенный в ЮНЕСКО, порт, от которого зависят жизни сотен миллионов людей по всему миру, потому что это главные ворота для украинского аграрного экспорта. Поэтому это очень важный вопрос для Одессы и для Украины", - подчеркнул Гончаренко.

"Ничего у Путина не получится. Мы не будем спрашивать разрешения у Путина, можно ли нам пользоваться одесскими и дунайскими портами для экспорта зерна. Если Путин будет атаковать порты – мы должны их прикрыть. Если Путин будет атаковать коммерческие гражданские корабли – российские корабли будут у опасности по всему миру. Есть у нас инструменты, каким отомстить", – заявил Порошенко журналистам.

"Позиция, с которой я сейчас буду исходить – что в случае атаки гражданских судов проливы Босфор и Дарданеллы для российских коммерческих судов должны быть закрыты. Как это делать – мы продемонстрировали на примере Ялты. Каждый корабль, который зайдет в Ялту, больше не зайдет в ни один порт мира, кроме портов-преступников. Также мир, Украина, Турция, НАТО должны реагировать на атаки против гражданских объектов", - убежден Петр Порошенко.

"Сейчас мы завершили ремонт боевых модулей, пострадавших еще во время Керченской атаки, и сейчас во время войны. Это корабли "Бердянск", "Кастополь", где силами завода "Кузница на Рыболовном" за счет Фонда Порошенко без привлечения средств государственного бюджета была полностью восстановлена боеспособность двух боевых модулей. Третий боевой модуль готов, куплены импортные комплектующие. Я думаю, что в течение нескольких дней делегация завода также передаст их для установки", – сообщил пятый Президент. Он также поблагодарил руководителя этого направления "Кузницы на Рыболовном" Константина Картошкина, который отдал свои собственные средства вместе со средствами Благотворительного фонда и уже передал два боевых модуля ВМС.

"То, что в наших возможностях, будем помогать обеспечивать. Это будут и артиллерийские тягачи, и грузовики. Будем пытаться предложить позиции по средствам радиоэлектронной борьбы, оперативно-тактических дронов. Мы поработаем, чтобы наши местные депутаты на средства субвенций также способствовали помощи и обеспечению необходимой техники", – отметил Порошенко.

Также в подразделения ПВО, прикрывающие Юг, Порошенко с волонтерами ОО "Дело громад" привезли грузовик DAF, передвижную авторемонтную мастерскую, маскировочные сетки, радиостанции и колеса. "Мы договорились, что возьмем подразделения под патронат, в дальнейшем снабжать ребят всем необходимым", - отметил Петр Порошенко.