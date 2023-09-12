Порошенко привез штурмовикам полка 'Герц' комплекс БПЛА Poseidon и два мощных тягача

Фонд Порошенко совместно с обществом Житомира профинансировал для 78-го полка "Герец" комплекс БПЛА Poseidon – это три планера и пункт управления. А на средства волонтеров ОО "Дело Громад" для мощных "птичек" на грузовики DAF установили передвижную базу - так экипажи БПЛА будут значительно мобильнее. Также подразделение теперь имеет еще два мощных бельгийских тягача DAF.

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Спецназовец с позывным "Мангустом" поделился впечатлениями от "Посейдона". Его слова цитирует сайт " Евросолидарности ".

"Этот аппарат может за раз пролетать около 120 км. Плюс от станции управления может улетать на 50 км, что позволяет находиться в безопасном месте во время выполнения боевых задач. Невероятная камера в нем. Это вообще разведывательный аппарат, он выполняет главную функцию – ведение разведки "Благодаря своим характеристикам, в том числе камере, позволяет очень далеко залетать к позициям врага, проводить разведку, соответственно выявлять личный состав и огневые средства противника для дальнейшего их поражения нашей артиллерией", - рассказал спецназовец.

Для управления этими мощными "птичками" экипажи прошли специальный курс в учебном центре и получили сертификаты.

"Обучение проводилось достаточно интенсивно. У нас много было практической работы по управлению беспилотным летательным аппаратом в разных условиях, в условиях действия РЭБа, ночью, днем, при разных погодных условиях. И могу сказать, что аппарат очень удобен для использования при любых условиях "Комплексы "Посейдоны" достаточно серьезно себя зарекомендовали в противодействии РЭБ. Безусловно, уже сегодня готовы кошмарить оккупантов", - говорит Мангуст.

"Но мы используем их не только исключительно для разведки, а, например, для работы нашей дальнобойной артиллерии. Для подготовки различных боевых задач, которые ставит командование, в первую очередь нужна информированность. Осведомлен – значит вооружен. Осведомленность о действиях врага помогает нам лучше подготовиться , чтобы противодействовать их действиям и таким образом сохранять личный состав невредимым", – рассказал боец.

"За моей спиной Посейдоны, которые сейчас упаковываются, складываются и уезжают на фронт. Я хочу поблагодарить 78-й полк за героическую работу его командира, за то, что он с первых дней полномасштабной агрессии защитил Гостомель, получил за это Героя, уничтожил большое количество бронетехники и в конце концов внес огромный вклад в оборону Киева", – сказал Петр Порошенко.

Как известно, 16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о крупном соглашении с производителями БПЛА Poseidon. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров.

Фонд Порошенко с волонтерами также производят для аэроразведчиков мобильные пункты управления на шасси британского грузовика DAF. "Это – инновационная разработка, которую придумали технари "Дела Громад". Внутри машин есть абсолютно все, чтобы развернуться и уничтожать врага", – отмечает Порошенко. В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов Poseidon (65 "птичек").