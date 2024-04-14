Порошенко привез штурмовикам 'Да Винчи' FPV-дроны 'Пегас' и ремонтную мастерскую

Петр Порошенко на восточном направлении передал строительную технику, FPV-дроны, "Мовики", передвижные мастерские и другое снаряжение подразделениям инженерных войск, танкистам и штурмовикам.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

"Легенды. Воины, которых вы видите на фото, прошли все самые горячие точки войны. Некоторые – с 2014, некоторые – уже после полномасштабного вторжения. Все – добровольцы, и такой Силы Духа, что быстрее согнется металл. Легендарная 67 бригада, один отдельный штурмовой бат "Да Винчи", в котором служат мои близкие друзья и члены "Братьев по Оружию", – рассказал пятый президент на своей странице в Facebook.

"Воины, которые упорно стоят на позициях, несмотря на то, что враг давит и прет. Мы привезли им сотню FPVшок "Пегас". При дефиците снарядов, который сегодня имеем, это самый мощный элемент боевой работы. Передали и наш надежный ПАРМ на базе DAF Layland и стирально-душевой комплекс", – пишет Порошенко.

Передвижные авторемонтные мастерские стали бестселлерами посреди военных. Техника постоянно нуждается в ремонте, а здесь есть все необходимые инструменты и станки. Такая машина подъедет повсюду, где нужно быстро починить боевую технику – говорят ребята.

"Посредством нее мы уже сможем оперативно производить ремонты, обслуживание техники. Как видите, здесь очень много станков, очень много наборов инструментов", – показывает военный инструмент ПАРМа.

"Здесь все новое. Если взять старые – там все ключи, станки, у него все есть свой ресурс. Здесь мы уже видим, что полностью новенькие станочки стоят, запчасти. С их помощью можно будет хорошо ремонтировать. Поэтому благодарны за это", – добавляют механики. Говорят, чаще всего приходится чинить двигатели: "именно детали двигателей машин. Поскольку машины постоянно используются, здесь бездорожья очень много".

Ребята рассказывают: пытаются производить ремонты в более спокойных точках. Но бывает всякое, приходится работать и на нуле: не исключены моменты – техника может поломаться и на передовой. Поэтому в любом случае приходится производить полевой ремонт. И с помощью этой машины мы сможем уезжать и это делать".

"Для работы и днем, и ночью танкистам 3-й отдельной танковой бригады нужны мавики разной модификации. Поэтому кроме передвижной авторемонтной мастерской мы привезли и DJI Мavic", – показывает Петр Порошенко.

"И, конечно, фортификация. Мы привезли экскаваторы, которые будут обеспечивать работу сил поддержки прямо на "передке". Передаем их 47-й и 48-й инженерным бригадам. Так наша команда продолжает работу по строительству фортификационных сооружений на Сумщине, а теперь и на Востоке. Ибо враг скалит зубы, угрожая наступлением. Верю, что единственное, что их ждет — это получить по зубам", – резюмирует Петр Порошенко.