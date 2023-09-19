Порошенко привез комплекс Poseidon бойцам 22-й бригады, ведущим тяжелые бои на Бахмутском направлении

19 сентября аэроразведка 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, воюющей на бахмутском направлении, получила большое пополнение: Петр Порошенко привез ребятам комплекс из трех БПЛА Poseidon с мобильным пунктом управления на базе британского грузовика DAF.

Об этом Порошенко рассказал на своей странице в Facebook. Он отметил, что переданные бойцам "глаза" видят на 50 км, поскольку "смотрят уникальной оптикой".

О близости линии фронта здесь, в Донецкой области постоянно напоминают звуки взрывов – но военным не привыкать к этой канонаде. Порошенко говорит: счастлив передать эти "глаза" героической бригаде, ведущей тяжелые бои.

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Poseidon – это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

"Наши научно-исследовательские специалисты не стоят на месте. Мы собираемся модернизировать "Посейдоны", поставив новый блок, который еще более удачно противостоит радиоэлектронной русской борьбе", - пояснил Порошенко.

В 22 бригаде говорят: без аэроразведки с помощью дронов в современной войне не обойтись.

"Без этих "глаз" невозможно даже представить полную картину боевой ситуации и предусмотреть все возможные риски хода боя. Не менее важная задача – оставаться незаметной для врага, качественно отработать и невредимым вернуться на "базу", – рассказывают военные.

Аэроразведчики объясняют – это тяжелая работа.

"На первый взгляд, вроде бы ничего сложного: взял пульт управления, и ты уже пилот. Обычно люди увлекаются красивой картинкой: "взлетели, точь-в-точь сбросили взрывчатку в открытый люк танка или БМП. Взрыв. Молодцы!". Но чтобы иметь положительный результат, необходимы навыки, специализированная техника, достаточный "налет" часов, умение правильно маскироваться и выбирать позицию. Но самое главное - быть максимально внимательными "глазами" своих - артиллерии, пехоты, танковых подразделений", - объясняют бойцы.

"Мы не останавливаемся. У нас еще три бригады стоят на очереди. Мы совместно работаем и с органами местного самоуправления", – пояснил Петр Порошенко и добавил: идея изъять военный НДФЛ из местных бюджетов помешает общинам финансировать большие проекты для ВСУ.

Сейчас в парламенте делается попытка, чтобы лишить бригады возможности финансирования из источников субъектов местного самоуправления в месте их постоянной дислокации. шины, запчасти, необходимые вещи для наших воинов. В том числе и дроны, мавики и многое другое", – объясняет Порошенко. "Мы, безусловно, будем защищать наших воинов, местное самоуправление", – отмечает Петр Порошенко.

"Нас вдохновляют успехи ВСУ – увольнение Андреевки, Клещиевки. Мы делаем все для того, чтобы приблизить нашу победу и поддержать наших воинов. Вы видите, что кроме комплекса оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов мы передаем еще и сделанный нами пункт управления. Там есть рабочие места для оператора, пилота, командира, дешифровщика и связиста. В таком защищенном виде мы создаем все условия для эффективной, высококачественной работы наших воинов. Так что передаем это нашей дружной и любимой 22-й бригаде", – сказал Петр Порошенко. .