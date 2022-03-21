Порошенко привез еще одному батальону терробороны бронежилеты, пулеметы и патроны

Еще один батальон территориальной обороны "Скиф", несущий службу на подступах к столице Украины, усилился дополнительными средствами защиты и вооружением.

Петр Порошенко передал 75 бронежилетов, пулеметы, патроны и автомобиль пикап для нужд батальона. Порошенко поблагодарил добровольцев, которые так же, как и в 2014 году, стали на защиту своего государства.

"Украинцы удивили мир и удивили Путина. Продемонстрировали невиданную смелость, патриотизм и профессионализм. И продемонстрировали, что врага можно и нужно бить. Я благодарю всех, кто присоединился добровольцами к рядам Вооруженных сил Украины, которые мы с вами начали строить в 2014-м. Очереди у военкомата добровольцев, шедших прямо с Майдана, позволили нам тогда остановить российского агрессора и отвоевать две трети оккупированного Донбасса", – напомнил пятый Президент.

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"Очень важно, что тогда присягу приняли огромное количество людей, даже не служивших в Вооруженных силах, но по зову сердца вставших на оборону государства. И сейчас я радуюсь боевому составу Вооруженных сил Украины, перестроенных за последние восемь лет, и подразделениям территориальной обороны", – говорит Петр Порошенко.

Как известно, с первых дней российского вторжения Петр Порошенко занимается обеспечением подразделений терробороны и ВСУ вооружением и средствами защиты. В частности, Петр Порошенко взял под патронат 206 батальон терробороны Киева и несколько подразделений ТРО столичной области. По заказу Порошенко в Финляндии закуплена бронированная сталь для 2,5 тысячи бронежилетов, которые производятся в Украине для нужд наших защитников. 450 бронежилетов уже получили защитники Николаева. Также в ВСУ и терроборону поступило более полутысячи пулеметов ПКМ. Всего на вооружение и средства защиты направлено более 2 млн. долларов США.

Порошенко также предложил союзникам Украины план принуждения Путина к миру. Он включает развертывание программы ленд-лиза, предоставление средств противовоздушной обороны и самолетов для контроля над небом, нефтяное эмбарго против России, разработку плана восстановления Украины и ускорения евроинтеграции.