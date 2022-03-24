Порошенко предлагает предоставить социальные гарантии добровольцам подразделений терробороны

Петр Порошенко предлагает предоставить социальные гарантии добровольцам, создавшим с начала российского вторжения в общинах подразделения территориальной обороны. Об этом он сообщил на брифинге.

Как известно, согласно закону "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны Вооруженных сил Украины являются отдельным родом сил ВСУ. Однако с первых дней войны отряды территориальной обороны также массово формируются на добровольной основе в городах и селах по всей стране. Тысячи людей приобщаются к защите государства.

"Мы должны усилить и приравнять добровольческие подразделения к бойцам терробороны Вооруженных сил. Дать им возможности по социальной защите. Если, не дай Бог, он ранен или погиб, то страхование по компенсациям, чествование героев и предоставление всех других прав чтобы было выровнено", – предлагает Порошенко.

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"Мы этот законопроект предложили, и надеюсь, что это будет реализовано", говорит – Порошенко.

"Я благодарю каждого, кто с оружием в руках удивляет мир, остановил российское нашествие. Мы уверены в том, что победа будет за нами", – отмечает Петр Порошенко.