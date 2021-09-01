Порошенко поздравил с Днем знаний и напомнил о реформе образования, начатой его командой

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинских учеников и студентов с началом нового учебного года. Он напомнил, шо Новая украинская школа, где будут учиться школьники 1-4 классов, дает знания европейского уровня.

На своей странице в Facebook политик отметил, что именно о такой школе мечтала его команда, начиная образовательную реформу.

"Радуюсь, что школьники 1-4 классов День знаний встречают в Новой украинской школе, которая дает знания европейского уровня. Где маленьких украинцав учат не зубрить, а думать, быть креативными. Где есть место для детей с особыми образовательными потребностями. Где учитель – прежде всего друг, который помогает развить творческий потенциал. Именно о такой украинской школе мы мечтали, начиная образовательную реформу. Этим мы закладывали кардинальные изменения во всей стране", – написал политик.

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Он добавил, что, к сожалению, НУШ сейчас переживает "не лучшие времена".

"К сожалению, как и многие другие начинания нашей команды, Новая украинская школа сейчас переживает не лучшие времена. Реформа фактически остановлена несмотря на сопротивление преподавателей и родителей", – отметил лидер "ЕС".

Он также обратился к первокурсникам и выразил надежду, что после окончания вузов они реализуют свой потенциал в Украине.

"Хочу поздравить со вступлением или началом нового семестра украинских студентов. Вы сделали правильный выбор, выбрав украинские вузы, которые благодаря университетской автономии, убежден, войдут в круг самых авторитетных учебных заведений Европы и мира. Надеюсь, в дальнейшем вы выберете реализовать свой потенциал в Украине. Знаю, этот день для вас полон радостного предчувствия. Возможно, вы сомневаетесь: все ли удастся? Будьте оптимистами: все у вас обязательно получится! Знаю, что именно вы – креативное, разумное, творческое поколение, которое исповедует европейские ценности, сделаете Украину сильной страной счастливых людей. Вперед к новым свершениям!" – подытожил Порошенко.