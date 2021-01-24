Порошенко поздравил генерала Забродского с днем рождения: за такими военными будущее нашей армии

В свои 48 лет у украинского генерала, ветерана АТО и бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского столько боевого опыта, что хватило бы на несколько успешных военных карьер.

Об этом в своем поздравлении ему сказал пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"В свои 48 лет у генерала Михаила Забродского столько боевого опыта, которого бы хватило на несколько успешных военных карьер. Спланированные и проведенные им боевые операции стали примером для знатоков военного дела во всем мире.

Именно под его руководством в августе 2014 года состоялся самый длинный в новейшей военной истории Рейд в тыл врага. После него РФ неоднократно пыталась обезвредить опасного генерала, который был врагу как кость в горле, в частности, открыв против него уголовное производство.

Позже генерал Забродский раскроет некоторые из подробностей этого легендарного Рейда. Как вот случай, когда после боя под Саур-Могилой наши военные феерично сбивали сепаратистские флаги: "Флаг долго, как кленовый лист, падал на землю. Ради таких секунд стоит жить. Ощущение успеха боя, минимальные потери и победа, и противник отошел – и этот флаг падает практически с неба тебе под ноги..."

И таких победных моментов в арсенале командующего ДШВ трудно перечислить. Ведь с самого начала русской агрессии на Востоке вместе с личным составом он прошел такие горячие точки Славянск, Краматорск, Лисичанск, Степановку, Марьинку, Мариуполь, гору Карачун и Саур-Могилу... За такими мужественными и профессиональными военными, как Михаил Забродский – будущее нашей армии и всей Украины.

Искренне поздравляю с днем рождения, Генерал! Горжусь, что Вы являетесь частью нашей мощной команды "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в День Соборности Украины, 22 января, рассказал, что нужно делать, чтобы приблизить возвращение захваченных Россией территорий и людей к единой соборной страны.