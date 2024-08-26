Порошенко после атаки на энергосистему оперативно собрал и передает в войска более 100 мощных зарядных станций

Петр Порошенко передает в войска крупную партию мощных зарядных станций Bluetti, Jackery и EcoFlow. Их удалось оперативно собрать и выкупить за несколько часов после масштабной атаки россиян на энергетическую инфраструктуру нашего государства.

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Петр и Марина Порошенко закупили станции за собственные 7 млн. грн. Об этом лидер "Евросолидарности" рассказал в своем видео.

"Утром Украина стала объектом российской ракетной атаки. Сотня ракет и сотня шахедов – все это смертоносное железо враг запустил по нашим городам", – отмечает пятый Президент.

"Под удар еще раз попала энергетическая система и начались перебои со светом как в тылу, так и на фронте. Все уже устали от того, что за полгода люди, ответственные за обеспечение защиты энергетики, не сделали для этого ничего", – констатирует Петр Порошенко.

"Прошло всего несколько часов после обстрела, а составы нашей команды уже заполнены зарядными станциями – более сотни Bluetti, Jackery, EcoFlow. Рыночная цена этого груза составляет около 9 000 000 гривен. Мы с Мариной, за свой счет, закупили их за 7 000 000. Это об эффективности и скорости. Так должно работать государство: тратить на это не годы или месяцы, а часы. Наша команда выкупила весь возможный сейчас объем, чтобы Вооруженные Силы Украины были обеспечены светом и связью. Будет больше", – говорит Порошенко.

"Уже совсем скоро эта техника будет у наших воинов, потому что мы привыкли работать быстро и качественно, реагируя на поступающие запросы от Вооруженных Сил Украины", – резюмирует пятый Президент.