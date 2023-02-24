Порошенко пообещал через неделю ''сломать позицию'' и вернуть военным доплаты 30 тысяч грн

Верховная Рада Украины по настоянию народных депутатов из фракции "Европейская Солидарность" согласилась создать рабочую группу по возврату доплат в 30 тысяч гривен военным.

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Об этом во время поездки в Донецкую область сообщил Петр Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект 9006, предусматривающий сохранение доплаты 30 тысяч гривен всем военным.

"Мы отстояли, чтобы они вернули 30 тысяч, которые они сняли уже с февраля военнослужащим. Вам не на ком экономить? Вы дали 2 миллиарда гривен на марафон – потому что они бесплатно Украину любить не могут, могут только за деньги. А у солдат забирают", – возмутился пятый президент.

По словам Порошенко, фракция сегодня уже достигла договоренности, что в понедельник создает рабочую группу, через неделю "ломает эту позицию", и 30 тысяч для военнослужащих возвращают.

Петр Порошенко сегодня привез на Донбасс помощь для нескольких бригад, которые держат восточный фронт – это грузовики DAF, мобильные бани, "старлинки", тысячи химических грелок, автомобильные шины и другое снаряжение.