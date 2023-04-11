Порошенко подготовил для ВСУ 10 мобильных мастерских для ремонта подбитой техники на передовой. Фото и видео

Ремонт военной техники на фронте – сложная, но очень важная задача. Поэтому Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело Громад" готовят для военных 10 передвижных мастерских.

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Как рассказал Петр Порошенко, мастерские создают на базе британских грузовиков DAF, они укомплектованы необходимыми инструментами и оборудованием. За этими мастерскими – очередь, а больше всего их просят артиллеристы.

"Почти восемь недель назад мы презентовали новый опытно-конструкторский образец, сегодня эта позиция поставлена на поток. На наших мощностях идет изготовление десяти "кунгов", а здесь вы сейчас видите комплекты для десяти мастерских, чтобы восстанавливать боеспособность подбитой техники в полевых условиях. унифицированные, полностью со всем новым, это разрабатывали лучшие конструкторы", – рассказал Порошенко.

Общая стоимость проекта с учетом переоборудованных грузовиков – около 10 миллионов гривен. Традиционно Фонд Порошенко удваивает сумму, собранную волонтерами. К тому же говорит Порошенко, с поставщиками оборудования удается договориться о лучших ценах.

"Хочу поблагодарить торговые сети, начиная от "Днепра" до "Эпицентра" за предоставление значительных скидок, потому что мы боремся за то, чтобы сделать эффективное использование средств", - пояснил Порошенко.

Мастерские оснащены генераторами, компрессорами, станками, необходимыми ключами. Но самое главное сокровище, говорит Порошенко – это баллоны с углекислотой для сварочных работ.

"Мы делаем их для артиллерийских бригад, для десантно-штурмовых бригад, мастерские помогут восстанавливать боеспособность прямо на передке", – сказал Петр Порошенко.

"Очень важно сейчас успеть до начала контрнаступления, потому что это то, в чем нуждаются наши воины", – считает пятый Президент.