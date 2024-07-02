Порошенко передаст защитникам на Харьковском, Донецком и Запорожском направлениях крупную партию техники

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" подготовил очередную партию техники для фронта, ее стоимость – более 26 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Еженедельно мы отвозим на фронт новую партию техники. И, несмотря на невероятную жару, которая накрыла всю Украину, конечно, не будем изменять традициям", – говорит Порошенко.

Военным передадут 10 стирально-душевых комплексов. "В общей сложности команда уже изготовила 185 бань, которыми мы обеспечили уже не одну сотню тысяч воинов. Учитывая погодные условия, они чрезвычайно актуальны", – объясняет пятый президент.

В войска отправляются и 2 мощных грузовика Foden, способных перевозить крупногабаритные грузы. Такой "малыш" за 90 секунд может поднять на себя до 18 тонн груза – контейнер, САУ "Гвоздика" или экскаватор.

"Это самый большой 8-ми колесный тягач, который очень хорошо себя зарекомендовал на фронте", – говорит Порошенко.

Для строительства фортификаций военным передадут 3 новых экскаватора производства отечественной компании TDC. Строительная техника на фронте – в большом дефиците, потому Порошенко законтрактовал весь объем производства экскаваторов до конца года.

Также в бригады везут 27 квадроциклов, обеспечивающих эвакуацию раненых с поля боя или проведение скорых и неожиданных для врага штурмов.

"Везем этот груз на Харьковское, Донецкое и Запорожское направления, где сейчас не только жарко, а по-настоящему горячо", – сообщил Порошенко.

С начала полномасштабного вторжения помощь Вооруженным Силам Украины от Порошенко превысила 5,4 миллиарда гривен.