Порошенко передал военным еще 10 стирально-душевых комплексов

Петр Порошенко передал в подразделения Сил обороны 10 стирально-душевых комплексов. Всего с начала проекта в 2022 году Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Дело общин" изготовили для военных 321 комплекс.

Об этом рассказали на сайте "Евросолидарности".

Стирально-душевые комплексы изготавливают на базе 20-футовых контейнеров, которые монтируются на прицепы. "Титан" быстро нагревает не только воду, но и помещение. Вода греется на дровах, есть также генератор на 7.5 кВт. Насосная станция создает давление на 3 атмосферы, 4 душевые точки оборудованы экономными кранами для подачи воды. Есть также 2 стиральные и 2 сушильные машины.

Стирально-душевые комплексы на фронте это большая роскошь, особенно зимой, говорят военные.

Известная украинская альпинистка Анастасия Скрипченко, которая сейчас представляет Второй отдельный медицинский батальон 12-го армейского корпуса, говорит: "мы выполняем задание в Купянске. Наши медики находятся в стабпунктах, в больницах, в сложных условиях. В тот момент, когда они выходят на ротации, чистота, стирка – это очень актуальный вопрос для них. Условий в зоне, где мы выполняем задачи, практически нет. Это все полевые условия. Поэтому этот комплекс для нас будет очень важной поддержкой, помощью, потому что мы действительно работаем в сложных условиях".

"Для меня сегодня очень-очень важный день. День символа нашего сопротивления. В 2022 году мы начали проекты поставки стирально-душевых комплексов. Только эта программа предусматривает почти 300 миллионов гривен. И это деньги не бюджетные", – замечает Петр Порошенко.

"Нас атакует нелюдь, бес, черт путин, который бьет по объектам гражданской энергетической инфраструктуры. Хочу вам сказать, что мы помогаем не только армии. Предприятия, которые входят в сферу моей ответственности, на сегодня за прошедший год установили 100 мегаватт балансирующей мощности. 50 из них – это газокомпрессорные станции, 5 – это солнечные батареи и 45 – генераторные мощности. Стоило это все предприятиям концерна 65 миллионов долларов без единой копейки бюджетных средств", – сообщил пятый президент.

"Петр Алексеевич и Фонд Порошенко, а также ОО "Дело общин" помогают сделать наши условия лучше. Так мы чувствуем, что Вооруженные Силы Украины, в целом Силы обороны Украины – это одна семья, в которой все украинское общество привлекается к помощи, к заботе друг о друге", – говорят военные.