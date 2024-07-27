Порошенко передал новую партию помощи на фронт: 2500 FPV и 'Мавиков', экскаваторы, окопный РЭБ, КШМ

Народный депутат Украины, пятый президент Петр Порошенко в Донецкой области передал новую партию дронов и техники на фронт. Об этом он сообщил в Facebook.

Видео дня

"Нью Йорк, Торецк, Марьинка – список горячих точек, в которых сейчас воюют эти ребята, можно долго продолжать, однако не все можно открывать публике. Среди них – разведка, штурмовики, пехота. Многих вы давно знаете. А мы не только следим за их перемещениями вдоль линии фронта, но и оперативно движемся за ними и везем им то, в чем они больше всего нуждаются", – отметил пятый президент Украины.

"Для Саши Погребисского, "Купола" и их 53 механизированной – еще 100 FPV, 96 FPV "Штурм", топливозаправщик Renault, пикап Mitsubishi L200, "Мавики" разных комплектаций. Ребят знаю очень давно, уверен в них и их профессионализме. Они воевали еще до 2022 года, прошли все трудности и этапы войны, но каждый год становятся только более искусными. Поэтому очень надеюсь, что им удастся создать по-настоящему уникальное боевое подразделение, которое поражает врага эффективно и быстро", – отметил Порошенко.

"В первую очередь очень большое спасибо за FPV-дроны – и ночные, и дневные, "десятки" и "восьмерки", все они будут использоваться для того, чтобы точно поражать врага и живую силу. Они могут на себе нести больший вес взрывчатки и, соответственно, поражать и технику, и склады боеприпасов, и скопление врага. "Мавики", которые очень важны для разведки, для тех самых сбросов, которые уничтожают вражескую пехоту", – говорит депутат Киевсовета из фракции "Европейская Солидарность", офицер ВСУ, воин-десантник Александр Погребиский. Он отметил, что команда Порошенко также передала подразделению наземные станции, "Старлинки".

"Очень много всего, что обеспечивает деятельность как FPV-экипажей, так и экипажей "Мавиков", – добавил он.

"Сейчас у меня есть возможность запустить отдельное подразделение, которое будет дополнительно еще уничтожать врага. Плюс автомобили, которые смогут доставлять этот отдельный экипаж на позицию, с которой он будет работать. Поэтому это очень важно", – рассказывает военный.

"Все видели в Курской области как пылала колонна техники. Да? Это делало наше подразделение на направлении Сумской области. Сейчас мы уже на Донбассе, в одной из самых горячих точек, соответственно стабилизируем и пытаемся выровнять линию обороны нашей пехоты. Также будем активно сейчас работать, эффективно. Мы уничтожаем сейчас вражескую пехоту и продолжим это делать", – отмечает Погребиский.

Также Фонд Порошенко передал дроны и РЭБ 10 горно-штурмовой бригаде.

"Для Степана Барны и подразделений 10 горно-штурмовой привезли еще 100 FPV-дронов, "Мавики" разных комплектаций, несколько комплексов окопного РЭБа. Эти ребята по-настоящему особенные, поэтому сегодня здесь встретились несколько элитных подразделений бригады – не могли упустить возможность обняться. Подразделение "Барни" уже много лет специализируется на защите донецких терриконов и уничтожении оккупанта. Именно с этими ребятами мы с Мариной уже традиционно несколько лет встречаем на фронте Сочельник. А еще здесь уже давно воюет наш мэр Борисполя от "Евросолидарности" – Владимир Борисенко", – отметил пятый президент.

"Для некоторых сил это может показаться странным: мэр/депутат – и на фронте, но для нашей команды – это норма", – добавил он.

"А еще приехала очень известная рота разведки бригады, которая славится невероятными пилотами дронов. Ну и секретное подразделение "Дикая утка". Совершенно тайное, поэтому мы до сих пор бережно храним тайну, но можем немного открыть ее: это легендарное подразделение ПЗРК, сбивающее российские вертолеты, беспилотники и самолеты", – рассказывает Порошенко.

Военнослужащий 10-й ОГШБр "Эдельвейс" Степан Барна рассказывает, что команда Фонда Порошенко, "Дело громад" привезли на фронт для 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" и подразделения "Барни" мотопехотного батальона чрезвычайно важные подарки.

"Первое – это дроны, которые дают возможность убивать и уничтожать врага на украинской земле. С "Мавиками" дневными и термальными, которые дают возможность устанавливать панораму для работы артиллерии и обеспечивать наблюдение. А также с РЭБами, которые будут давать возможность сохранить жизнь ребятам, занимающимся эвакуацией или доставкой личного состава на позиции", – отметил военный.

"Практически каждый месяц у нас проходят такие встречи. Они важны. И не только ограничивается лишь одним подразделением – это помощь многим подразделениям 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Сегодня помощь получило подразделение "Дикая утка" – это подразделение ПЗРК, на счету которых и сбитые вертолеты, и самолеты, и беспилотные системы врага. А также ребята из роты разведки бригады, эффективно работающие и убивающие врага с помощью дронов", – сказал Степан Барна.

Порошенко также передал 80 десантно-штурмовой бригаде еще 200 FPV-дронов, 60 экспериментальных "Старков" и "Мавики" различных комплектаций.

"Бригада по-настоящему легендарная. Еще в далеком 2014 году приняла один из первых боев против россиян под Славянском, освобождала Луганщину, держала бой на Донбассе. После 24 февраля повоевали и под Бахмутом, и на Херсонщине, и даже приняли участие в освобождении Харьков. Настоящие рексы, поэтому уверен, что помощь будет эффективно применена, как и всегда", – отметил Порошенко.

"Бойцам 5 штурмовой бригады – комплексы разночастотного окопного РЭБа "Шатро". Как и 80-ка, ребята супер круто воюют уже много лет, они вместе освобождали Клещиевку под Бахмутом. А до этого сражались под Лисичанском, Северским, Углегорском, Майорским. Как говорит их лозунг, ребята всегда "на острие копья", поэтому надеюсь, что переданный нами РЭБ поможет беречь жизнь бойцов", – подчеркнул он.

"Козакам из 209 батальона 113 бригады Харьковской ТРО – почти 200 FPV-дронов разного диаметра и "Мавики" разнообразных комплектаций. С начала полномасштабного вторжения козаки обороняли Харьков, держали город в самые тяжелые часы. Затем ребята начали мстить – во время освобождения Харьковщины бойцы бригады освободили свыше 60 населенных пунктов, в частности Василенково и Артемовку. А сейчас воюют на Донетчине и продолжают защищать Харьковщину. Настоящие герои, которые в самый трудный момент сделали правильный выбор", – отметил пятый президент Украины.

Военные также отмечают, что Фонд Порошенко инициативно предлагает свою помощь находящимся в зоне боевых действий подразделениям.

"Фонд узнал, что военная часть выходит в зону боевых действий. Обратились непосредственно к командиру воинской части и предложили помощь. Помощь передают впервые. FPV на фронте нужны для уничтожения врага. Война технологий. Они очень эффективно помогают уничтожая врага и сохраняют наш личный состав. Жизнь личного состава", – рассказывает военнослужащий одного из подразделений.

"Общество должно помогать армии, сплотиться и непосредственно участвовать. У нас одна цель – победа", – отметил военнослужащий 209 батальона 113 бригады Харьковской ТРО.

Также Порошенко рассказал, что привез 200 FPV-дронов, 50 специальных тепловизионных FPV, разнообразные "Мавики" и комплексы окопного РЭБа подразделению "Shadow".

"Ребята – настоящие мастера, элитное подразделение, которое выполняет очень трудные особые задачи. Только представьте, что сделают эти 50 высококачественных ночных FPV в таких искусных руках этих пилотов. Врагу будет очень жарко даже ночью", – отметил Порошенко.

"Итак, около 2000 FPV, почти полсотни "Мавиков", десяток окопных РЭБов, экскаваторы, КШМ, топливозаправщик, пикап – и это все лишь за одну поездку. И так каждую неделю. Потому что здесь настоящие патриоты, здесь старые друзья, здесь люди, которые стали друзьями уже на фронте. Потому что здесь настоящие. А значит, мы тоже будем здесь, пока это будет нужно", – подчеркнул пятый президент Украины.