Порошенко передал дроны, РЭБ и грузовик батальону 'Ахиллес', который воюет под Купянском

Петр Порошенко во время поездки в Харьковскую область передал батальону ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБ две сотни FPV-дронов, а также дневные и ночные "Мовики", детекторы "Ванильный сахарок", РЭБ "ШАТРО" и оборудованную под командный пункт.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Ахиллес" – одно из самых эффективных беспилотных подразделений в ВСУ. Сейчас воины батальона защищают земли Харьковщины, в частности, на Купянском направлении.

"Что мы делаем под покровом ночи в Харьковской области? Конечно, доставляем технику нашим друзьям. В этот раз нас в гости пригласили бойцы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", которые сейчас сдерживают нашествие врага у Купянска", – рассказал Порошенко.

Бойцы батальона летают и днем, и ночью. Поэтому постоянно нуждаются в качественных дронах.

"Эти ребята – настоящие рекордсмены в уборке мусора с украинской земли. Привезли подразделения грузовик DAF Leyland, дневные и ночные FPV-дроны — 100 единиц "Вирий" и 100 единиц "Джони" "10Т", 4 "Мовика", 2 комплекса купольного РЭБа "Шатро" и десяток детекторов дронов "Ванильный". сказал Порошенко.

"Самое главное сокровище для нас – это автомобиль, который уже сегодня поедет выполнять свои боевые задачи", – добавляет командир роты и объясняет: без надежного грузовика по осеннему бездорожью далеко не уедешь. "Дамбы уже немного потекли, проходимости нет, пикапы уже не проезжают. Соответственно эта машина пригодится для выполнения боевых задач нашего батальона", – говорит представитель "Ахиллеса".

"Здесь специально место оператора, место пилота и место командира", – показывает Порошенко обустроенную машину.

Сегодня ночью эта техника поедет на позиции. Благодаря вам перекроется наше направление, на котором находится батальон", – рассказал военный.

"Я хочу подтвердить, что эффективность боевого применения дронов в "Ахиллесе" чрезвычайно высока", – говорит Порошенко.

"Искренне благодарим за помощь, надеемся, что враг скоро будет выбит из нашей земли. Это не просто средства – это жизнь наших ребят, работающих на этой технике", – отметил военный.

"Мы усиливаем сотрудничество с батальоном "Ахиллес" 92 ОШБр и стараемся оперативно закрывать все запросы, которые они направляют нашей команде. Потому что Победу могут выбить у врага только Вооруженные Силы Украины, а для этого им необходимо качественное обеспечение", – убежден Порошенко.